Fallout Shelter recevra bientôt une version étendue

Rappelez-vous Fallout Shelter? Ce jeu mobile est arrivé sur le marché en 2015 et nous a donné l’opportunité de gérer entièrement un petit coffre-fort pour sauver l’humanité. Vous l’avez probablement joué une fois et vous ne les avez plus touchés depuis. Cependant, vous feriez mieux de vous préparer à retourner sur ces terres désolées, Ce titre sera réinventé sous le nom de Fallout Shelter Online.

Ce titre ne sera pas une suite, mais une expérience qui élargit les concepts de ce jeu avec cinq ans sur le marché mobile. Pour être précis, c’est un emplacement de la version qui est sortie sur le marché chinois en 2017. Fallout Shelter Online a une campagne plus développée qui emmène vos personnages hors du coffre-fort pour trouver le superviseur d’origine.

Cependant, le composant le plus marqué de la version chinoise est un système de gacha, où vous aurez la possibilité de collecter différents héros pour constituer des équipes de compagnons. Il vaut donc mieux s’attendre à plus de microtransactions que prévu. Fallout Shelter Online arrive sur les appareils iOS et Android en avril de cette année.

En parlant de Fallout, vous pouvez consulter notre gameplay et notre revue de The Outer Worlds, un jeu développé par l’équipe derrière Fallout: New Vegas.

Via: Pocket Gamer

