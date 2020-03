Family Guy – Les 20 meilleurs gags en coupe des saisons 1, 2 et 3

Family Guy est récemment revenu sur les ondes. Voici les gags en coupe les plus drôles des trois premières saisons de l’émission.

Family Guy est récemment revenu sur les ondes pour la deuxième moitié de sa 18e saison. Qui aurait pu deviner que ce spectacle aurait duré plus de deux décennies depuis ses débuts mouvementés? Il a été annulé après sa troisième saison en raison de faibles cotes d’écoute, mais les jeunes fans de la série étaient persistants et, en raison des fortes ventes de DVD, Fox a relancé la série.

Depuis lors, le créateur Seth MacFarlane est devenu un grand succès, créant des émissions animées supplémentaires, plusieurs films et une émission de science-fiction de Star Trek. Il a même une carrière modérément réussie en tant que chanteur, spécialisé dans les standards américains du big band.

Ce qui a gardé Family Guy unique et distinctif pendant 18 saisons, c’est sa dépendance à l’égard des gags en coupe. Ce sont des non-séquiturs à tir rapide, qui sont encadrés soit comme des flashbacks, soit comme des intrusions sur l’intrigue principale de l’épisode. De bons gags en coupe permettent au spectacle de se livrer au bizarre et au nostalgique, et rendent Family Guy facile à binge, car même les épisodes les plus faibles peuvent avoir de fantastiques blagues individuelles dispersées.

Nous examinons les meilleurs gags en coupe des trois premières saisons de Family Guy – la série originale de l’émission de 1999-2003, avant qu’elle ne devienne un succès grand public. Family Guy diffuse actuellement tous ses épisodes sur Hulu.