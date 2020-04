Famitsu: Liste des consoles et jeux les plus vendus (30/03/20

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, publié par le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a dévoilé les ventes japonaises de logiciels, mais aussi de matériel de toutes les plateformes depuis le 30 mars au 5 avril 2020 Et, comme nous pouvons le voir, la console hybride du Big N a balayé cette semaine.

Nous avons examiné les ventes de jeux et de consoles japonaises du 30 mars au 5 avril 2020, selon le magazine japonais Famitsu

Liste des ventes de logiciels au Japon, selon Famitsu:Animal Crossing: New Horizons (NSW): 423 369 unités (3 030 784 au total) Resident Evil 3 (PS4): 189 490 unités (nouvelle version) One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4): 18 333 unités (94 331 au total) One Piece: Pirate Warriors 4 (NSW): 17340 unités (78911 au total) Mario Kart 8 Deluxe (NSW): 14171 unités (2585101 au total) Super Smash Bros.Ultimate (NSW): 12257 unités (3363553 au total) Pokémon épée et bouclier ( NSW): 11 017 unités (3 535 541 au total) Minecraft (NSW): 9 045 unités (1 348 884 au total) Pokémon Mysterious World: DX Rescue Team (NSW): 8 556 unités (226 950 au total) Ring Fit Adventure (NSW): 8 496 unités (756.623 au total)

Voir aussi

Liste des ventes de matériel au Japon, selon Famitsu:Nintendo Switch Lite: 100 840 unités (230 671 la semaine précédente) Nintendo Switch: 54 890 unités (51 890 la semaine précédente) Playstation 4: 13 419 unités (7 388 la semaine précédente) Playstation 4 Pro: 6 116 unités (3 432 la semaine précédente) New Nintendo 2DS XL : 1 172 unités (895 la semaine précédente) New Nintendo 3DS XL: 58 unités (45 la semaine précédente) Xbox One S: 28 unités (74 la semaine précédente) Xbox One X: 23 unités (236 la semaine précédente)

Source

Connexes