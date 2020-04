Famitsu: Liste des jeux et consoles les plus vendus (04/06/20

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, publié par le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a dévoilé les ventes japonaises de logiciels, mais aussi de matériel de toutes les plateformes depuis le 6 au 12 avril 2020 Et, comme nous pouvons le voir, la console hybride du Big N a balayé cette semaine.

Liste des ventes de logiciels au Japon, selon Famitsu:Final Fantasy VII Remake (PS4): 702 583 exemplaires (nouvelle version) Animal Crossing: New Horizons (NSW): 292 876 exemplaires (3 324 660 au total) Resident Evil 3 (PS4): 34 698 exemplaires (224 188 au total) Mario Kart 8 Deluxe (NSW ): 14171 exemplaires (2869927 au total) One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4): 13204 exemplaires (107535 au total) One Piece: Pirate Warriors 4 (NSW): 11921 exemplaires (90832 au total) Super Smash Bros.Ultimate (NSW) : 11,303 exemplaires (3 646 834 au total) Ring Fit Adventure (NSW): 9 249 exemplaires (762 782 au total) Pokémon Sword and Shield (NSW): 9 037 exemplaires (3 562 578 au total) Super Mario Party (NSW): 8 755 exemplaires (1 390). 898 au total)

Liste des ventes de matériel au Japon, selon Famitsu:Playstation 4: 60 721 unités (13 419 la semaine précédente) Nintendo Switch: 19 429 unités (54 556 la semaine précédente) Playstation 4 Pro: 18 338 unités (13 419 la semaine précédente) Nintendo Switch Lite: 5 884 unités (100 840 la semaine précédente) New Nintendo 2DS XL : 1 517 unités (1 172 la semaine précédente) Nouvelle Nintendo 3DS XL: 97 unités (58 la semaine précédente) Xbox One X: 18 unités (23 la semaine précédente) Xbox One S: 16 unités (28 la semaine précédente)

