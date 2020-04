Famitsu: Liste des ventes de jeux et de consoles (23/03/20

Il y a des constantes dans l’univers, et l’une d’elles est la liste des jeux les plus vendus au pays du soleil levant, publié par le magazine japonais Famitsu. Ainsi, la publication japonaise a dévoilé les ventes japonaises de logiciels, mais aussi de matériel de toutes les plateformes depuis le 23-29 mars 2020 Et, comme nous pouvons le voir, la console hybride du Big N a balayé cette semaine.

Nous avons passé en revue les ventes japonaises de jeux et de consoles du 23 au 29 mars 2020, selon le magazine japonais Famitsu

Liste des ventes de logiciels au Japon, selon Famitsu:Animal Crossing: New Horizons (NSW): 720 791 exemplaires (2 608 417 au total) One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4): 75 998 exemplaires (nouvelle version) One Piece: Pirate Warriors 4 (NSW): 61 571 exemplaires (nouvelle version) Pokémon Épée et bouclier (NSW): 14 996 exemplaires (3 542 524 au total) Ring Fit Adventure (NSW): 13 819 exemplaires (745 127 au total) Mario Kart 8 Deluxe (NSW): 11 577 exemplaires (2 840 930 au total) Pokémon Mysterious World: Team of DX Rescue (NSW): 11 501 copies (218 394 au total) Nioh 2 (PS4): 11 270 copies (129 302 au total) Super Smash Bros.Ultimate (NSW): 10 355 copies (3 623 274 au total) Minecraft (NSW): 9 908 copies (1 331 .839 au total)

Liste des ventes de matériel au Japon, selon Famitsu:Nintendo Switch Lite: 230 671 unités (263 103 la semaine précédente) Nintendo Switch: 51 890 unités (129 473 la semaine précédente) PS4: 7 388 unités (11 156 la semaine précédente) PS4 Pro: 3 432 unités (4 237 la semaine précédente) Nouveau 2DS XL: 895 unités (896 la semaine précédente) Xbox One X: 236 unités (281 la semaine précédente) Xbox One S: 74 unités (30 la semaine précédente) Nouvelle 3DS XL: 45 unités (126 la semaine précédente)

