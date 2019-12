Fan Art: Les vrais champions de la légende de Zelda Breath Of The Wild

L'artiste Twitter @ll_lrrr a récemment partagé une œuvre d'art très intéressante pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Le fan art, intitulé «The Real Champions», s’inspire d’une cinématique du DLC The Legend of Zelda: Breath of the Wild’s The Champions ’Ballad. La cinématique comprend 7 personnages – Link, Zelda, Kass, Teba, Makeela Riju, Yunobo et Prince Sidon, qui apparaissent en bonne place dans le jeu. L'œuvre a été félicitée car elle ressemble tellement au style artistique réel du jeu:

En revanche, la cinématique actuelle mettait en vedette les champions Link, Zelda, Mipha, Daruk, Urbosa et Revali:

Qu'est-ce que tu penses?

