Fan Art: Pokémon célèbre recréé dans SoulCalibur VI

SoulCalibur VI, qui propose un concepteur de personnages complet, est à nouveau à l’honneur après que les fans de Pokémon aient essayé de recréer leur Pokémon préféré dans le jeu PS4.

Leurs tentatives ont des résultats variables. Pichu semble le plus «mignon» et le plus proche de sa conception originale:

Voici Hitmonchan, qui regarde de trop près:

Meowth a l’air … un peu malade dans la tête:

Voici un Sirfetch’d très musclé:

Butterfree ressemble à un super-héros dans un anime:

Et voici les étranges. Tout d’abord, Pikachu:

Ronflex:

Diglett:

Un Jigglypuff cauchemardesque:

Hypno contre Machoke:

Maintenant pour certains entraîneurs humains. Voici Brock:

Et Marie:

Qu’est-ce que tu penses?

