Fan Art: Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX Nintendo Switch Lite

Bien que Nintendo n’ait pas annoncé une édition spéciale Nintendo Switch Lite pour Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, l’artiste fan de Pokemon Frocharocha a conçu un design rapide nous montrant à quoi cela pourrait ressembler.

La vision de Frocharocha sur le possible Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX Nintendo Switch Lite est assez simple. L’avant du système est coloré en rouge vif, tandis que l’arrière en bleu foncé, pour représenter l’équipe rouge et l’équipe bleue dans le jeu. Quant aux boutons, ils sont principalement en bleu, jaune et rouge:

