Fan-Art: voici d’autres maquettes de ce à quoi pourrait ressembler un animal Crossing Switch ou Switch Lite

Toujours dans l’attente de l’annonce éventuelle d’un Switch ou Switch Lite en édition limitée pour Animal Crossing: New Horizons? Pendant que vous ragoûtez avec vos rêves de pipe, voici encore plus de belles interprétations par les fans de ce à quoi pourrait ressembler une telle console!

Grâce à NintendoLife, nous avons réussi à trouver encore plus de fans qui ont pris le temps de concevoir leurs propres consoles de rêve Animal Crossing. Des variantes saisonnières, de la plage Joy-Cons et plus encore – nous sommes tous impatients de voir si Nintendo publiera un jour quelque chose d’aussi officiel que ces idées!

Un Animal Crossing Switch pour chaque saison 🌼 de AnimalCrossing

J’ai reçu une demande pour faire un Switch Lite basé sur l’ancien AC 2DSXL d’AnimalCrossing

My Animal Crossing: Maquette New Horizons d’AnimalCrossing

Laquelle de ces conceptions de fans est votre préférée? N’hésitez pas à partager avec nous ci-dessous!

en relation

.