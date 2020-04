Fan de Animal Crossing recrée Earthbound sur leur île déserte

Animal Crossing: New Horizons n’est sorti que depuis quelques semaines, mais les fans trouvent déjà des moyens de remodeler leurs îles dans le moule de leurs jeux préférés. Le dernier à recevoir ce traitement est le culte SNES RPG EarthBound.

L’utilisateur de Twitter @koumepo a partagé sa tentative de créer son île dans le style de l’une des premières villes d’EarthBound, comme Onett, et le résultat est tout à fait authentique.

Comme vous pouvez le voir sur le clip, le fan a utilisé de vrais sprites du jeu pour obtenir cet effet, ainsi qu’en enfilant une tenue de style Ness. @koumepo n’est pas le seul fan à utiliser les outils de terraformation de New Horizons de manière frappante. Un autre fan d’Animal Crossing a créé toute une vallée de cascades pour servir de chemin d’accès à leur maison. Pourtant, un autre fan a transformé leur île en un hommage à Zelda: Link to the Past.

Bien que New Horizons ait reçu de nombreux éloges de la critique au cours des dernières semaines, il y a toujours eu des ennuis au paradis. Récemment, les fans se sont plaints des taux de chute onéreux des œufs pour l’événement Bunny Day du jeu, ce qui a conduit Nintendo à publier un patch pour les ajuster. Le prochain événement du match, un tournoi de pêche, aura lieu ce samedi.

