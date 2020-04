Fan recrée Counter-Strike dans le style de Dota 2 et le résultat est impressionnant

Pratiquement tous les joueurs connaissent le succès de Counter-Strike: Global Offensive, le FPS par excellence sur PC. Cet épisode est si populaire qu’il permet aux fans d’imaginer à quoi ressemblerait l’expérience si différentes mécaniques de jeu étaient mises en œuvre. Un utilisateur n’a pas été mis en doute et a décidé de l’emmener dans le monde de Dota 2 pour le jouer dans un style très différent et les résultats sont excellents.

Récemment, l’utilisateur Mark Mocherad, reconnu pour ses créations basées sur Dota 2 telles que Pure Reflex, a publié une bande-annonce pour PolyStrike, une tentative de fusionner Counter-Strike: Global Offensive avec Dota 2. L’utilisateur a accompli cela en recréant le titre de tournage. dans des environnements similaires à ceux de Dota 2 et intègre l’essence des deux jeux d’une manière intéressante.

Jouez dans des environnements Counter-Strike avec le système de jeu Dota 2

Nous disons cela parce que le jeu propose un certain nombre de fonctionnalités Counter-Strike: Global Offensive, telles que les mécanismes de tir, les armes et l’équipement, les cartes emblématiques de_dust2, fy_pool_day et cs_office, et même des voix FPS et des effets spéciaux. Mais ce qui est le plus frappant, c’est le changement de perspective, puisque PolyStrike vous emmène à la découverte du monde de Counter-Strike: Global Offensive d’une vue de haut en bas.

Cela représente un changement majeur dans le système de jeu, car les joueurs devront viser avec un laser pour aider à diriger leurs tirs. Quelque chose de très important dans le FPS est les tirs à la tête, qui causent plus de dégâts et sont cruciaux dans les jeux compétitifs. Ceci est implémenté dans PolyStrike, mais avec une modification, car pour en exécuter un, il faut non seulement faire coïncider la ligne du projectile avec la position de l’ennemi, mais vous devrez également placer le curseur exactement sur la tête des personnages, quelque chose qui représentera un nouveau défi, compte tenu du changement de perspective.

Si vous voulez essayer ce jeu, nous vous disons que sa bêta ouverte est disponible. Nous vous laissons une bande-annonce avec quelques minutes de jeu, ainsi qu’une autre avec des instructions pour installer le jeu.

Que pensez-vous de PolyStrike? Êtes-vous intéressé à l’essayer? Le connaissiez-vous déjà? Dites-le nous dans les commentaires.

