Fan travaille sur un mod pour remasteriser Scarface: The World is Yours

Après le succès remporté par Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas, il était inévitable que diverses sociétés aient cherché à profiter de cette formule qui mélangeait le monde ouvert et le thème du monde criminel. Ainsi, en mars 2006, un jeu inspiré de The Godfather est sorti qui divise les opinions et suscite la controverse en raison de l’absence d’Al Pacino. Cependant, des mois plus tard, le monde recevrait Scarface: The World is Yours avec l’apparition de l’acteur et 14 ans après ses débuts, la scène PC Gaming cherche à relancer la livraison.

Selon un rapport de Dark Side of Gaming, la scène des passionnés de PC cherche à faire revivre la version de Scarface: The World is Yours qui a fait ses débuts sur cette plate-forme à l’époque et qui, en raison du temps, a été dépassée en termes de compatibilité avec les équipements récents. En ce sens, le site fait référence au correctif créé par CookiePLMonster, qui cherche à remédier aux problèmes qui affectent considérablement le jeu et en même temps lui permettent d’être déployé de manière optimale sur les ordinateurs récents.

D’autre part, les informations indiquent également qu’il existe un projet plus ambitieux pour Scarface: The World is Yours, qui est réalisé par Killah et qui vise à remasteriser l’ensemble du jeu. En fait, ce projet a déjà une version préliminaire qui rend compte du travail effectué jusqu’à présent.

Scarface: The World is Yours reprend l’histoire du film de truand, mais soulève ce qui se serait passé si Tony Montana avait survécu à l’attaque contre lui. À partir de cet événement, le joueur doit prendre le contrôle du trafiquant de drogue malheureux pour reconstruire son empire et abattre ses ennemis.

