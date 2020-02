Fan trop cuit? Moving Out est fait pour vous

Le distributeur Team il y a 17 ans nous a apporté Overcooked et propose maintenant un nouveau concept: Moving Out, un jeu vidéo avec une action frénétique qui a déjà une date de sortie et, pour la fortune de beaucoup, sera multiplateforme.

Le nouveau titre de SMG Studio, DevM Games et Team 17 sortira le 28 avril et, bien que le prix n’ait pas été publié, il sera disponible pour Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et PC.

Le concept du jeu se concentre sur le transport de meubles à l’extérieur d’une maison à une autre étape. Les développeurs avaient des tonnes d’idées et ont même ajouté les idées les plus ridicules; imaginez passer de la banlieue à une ferme ou quitter un manoir hanté pour accéder à l’espace!

Moving Out est un jeu vidéo coopératif pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs. Pensez-vous que vous et vos amis avez ce qu’il faut pour descendre un lit dans des escaliers sans tout démolir? Si oui, vous ne connaissez toujours pas les défis que Moving Out a pour vous; mais calme, si vous voulez vous dépêcher et finir dans les plus brefs délais, vous pouvez toujours tout jeter par la fenêtre

Avec une inspiration claire dans Overcooked, Moving Out espère se concentrer comme une pièce fondamentale parmi les jeux coopératifs indépendants. Que pensez-vous de Moving Out? Oseriez-vous quitter une maison hantée? Laissez-nous vos commentaires et suivez LEVEL UP.

