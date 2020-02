Fantastic 4 affrontera Doom dans Marvel Ultimate Alliance 3

Team Ninja et Nintendo ont encore des surprises pour les joueurs de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Grâce à ses différentes extensions, le titre a reçu des super-héros et des tenues spéciales très populaires, mais son contenu supplémentaire n’est pas encore terminé.

Les entreprises ont révélé que la prochaine série de contenus arrivera dans quelques semaines. Il s’agit de l’extension Fantastic Four: Shadow of Doom. Comme son nom l’indique, il sera lié aux Fantastic Four et à son ennemi juré Doctor Doom.

Le contenu téléchargeable sera disponible à partir du 26 mars. Le Fantastic 4 s’unira en tant que personnages jouables et il est possible que même le méchant puisse être contrôlé. Aucun détail supplémentaire n’a été donné sur l’histoire de cette nouvelle aventure.

Fantastic Four: Shadow of Doom est le dernier DLC prévu et rejoindra des contenus précédents tels que Curse of the Vampire et Rise of the Phoenix, qui ont respectivement apporté les personnages de Marvel Knights et X-Men au titre.

Assemblez votre équipe ultime avec de nouveaux ajouts héroïques. Les Fantastic Four rejoindront l’alliance pour affronter l’homme au masque de fer, Docteur Doom, lorsque MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order DLC Pack 3 – Fantastic Four: Shadow of Doom sortira le 3/26! # MUA3 pic.twitter.com/2ZZwCdLTEs

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 19 février 2020

Comme les 2 premières extensions, Fantastic Four: Shadow of Doom fera partie du Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Expansion Pass, que vous pouvez acheter en échange de 19,99 $ USD. Si vous n’avez pas encore le titre, l’eShop propose un package avec le jeu et le pass pour 79,99 $ USD.

Team Ninja n’a pas publié de bande-annonce pour montrer le Fantastic 4 en action, mais nous verrons probablement une percée dans les semaines à venir. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order est disponible sur Nintendo Switch. Nous vous recommandons de lire notre critique et de visiter ce lien pour en savoir plus sur le titre.

Source

.