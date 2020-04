Fantasy Final Fantasy VII Remake »peut maintenant être téléchargé grâce au coronavirus

Quelques jours après son lancement officiel sur PlayStation 4, Remake de Final Fantasy VII Vous avez déjà la possibilité de télécharger sur la console depuis aujourd’hui. Square Enix a annoncé qu’en raison de coronavirus, la société a pris la décision de offrir une précharge d’une semaine afin de ne pas saturer la bande passante un ou deux jours avant le lancement.

Le producteur du jeu, Yoshinori Kitase, a déclaré dans un communiqué de presse qu’il était conscient que tout le monde était à la maison face à la pandémie de COVID-19, donc il veut donner aux fans assez de temps pour télécharger les 80 Go requis.

Cette décision a été influencée par la décision de Sony de ajuster les vitesses de téléchargement sur le PlayStation Network en Europe et aux États-Unis. Il y a quelques jours, le constructeur japonais a annoncé qu’il suivrait le même chemin de plates-formes telles que YouTube ou Netflix pour s’assurer que tout le monde a accès au réseau pendant la période de confinement.

Le seul inconvénient pour ceux qui ont déjà acheté leur copie de Final Fantasy VII Remake est que la version numérique sera activée à partir du 10 avril 2020. Contrairement à ce qui se passe avec les copies physiques, les utilisateurs qui choisissent de télécharger le jeu ils seront les derniers à en profiter. Square Enix a révélé il y a quelques jours que la version physique avait été expédiée plus tôt afin de garantir sa distribution.

Cette semaine, des rapports ont commencé à apparaître que certains utilisateurs d’Australie et d’Europe jouaient déjà le RPG attendu, suscitant des critiques et demande à Square Enix de poursuivre son lancement. Compte tenu de cela, l’éditeur a publié une déclaration disant que la plupart des expéditions devraient arriver dans les magasins à la date désignée.

De plus, changer la date de sortie numérique à ce moment pourrait créer des problèmes logistiques qui pourraient perturber le lancement numérique pour tout le monde. Par conséquent, nous respecterons la date de sortie numérique du 10 avril. Merci de votre compréhension.

Final Fantasy VII Remake est l’une des dernières grandes exclusivités de cette génération. Le jeu sera disponible pour PlayStation 4 à partir du 10 avril et il est dit qu’elle resterait liée à la plateforme Sony pendant un an, avant de pouvoir se lancer sur PC ou Xbox One.

👇 Plus de Breaking News