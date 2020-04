Fantasy Sports Platform Monkey Knife Fight se lance dans les sports électroniques

Monkey Knife Fight se développe enfin dans le monde de l’e-sport.

C’était probablement inévitable compte tenu de la popularité croissante des sports électroniques. Mais COVID-19 a donné l’impulsion supplémentaire nécessaire à la plate-forme de sport fantastique Monkey Knife Fight pour enfin étendre ses opérations à l’e-sport. Grâce à un partenariat avec la société d’événements de jeux Enthusiast Gaming, Monkey Knife Fight est désormais «un pionnier de l’esport en tant que zone de croissance pour de nouveaux jeux amusants et innovants pour sa base d’utilisateurs». En outre, Enthusiast Gaming “activera son réseau d’influenceurs eSport de premier plan et créera du contenu personnalisé sur YouTube et Twitch pour atteindre ses communautés de joueurs et promouvoir la plate-forme de Monkey Knife Fight”.

Les sports traditionnels se sont arrêtés en raison des risques COVID-19, ainsi que de presque tous les événements d’esports en direct. La plupart des sports électroniques ont une option en ligne que de nombreuses ligues ont utilisée pour continuer à fonctionner pendant cette pandémie. Par conséquent, il est naturel de s’attendre à ce que les plateformes de sports fantastiques se développent dans les esports compte tenu de la situation actuelle. Jusqu’à présent, Monkey Knife Fight ne propose que deux ligues fantastiques d’esports: League of Legends et Counter Strike: Global Offensive. Cependant, avec ce nouveau partenariat, nous espérons que Monkey Knife Fight se développera dans d’autres titres d’esports populaires avec de nouvelles ligues fantastiques.

La publication Fantasy Sports Platform Monkey Knife Fight Gets into Esports est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.