Fast & Furious 9 Super Bowl Commercial: Plus de séquences Han révélées

Quand il pleut, il déverse furieusement. Dans la foulée de la première bande-annonce de F9, un nouveau spot de 30 secondes pour le film est arrivé. Bien qu’il soit principalement composé de séquences que nous avons déjà vues, il y a un nouveau regard sur le retour du personnage Han (Sung Kang), dans sa voiture – où il appartient.

Au cas où vous auriez en quelque sorte manqué les nouvelles lorsque la bande-annonce est arrivée vendredi, la première bande-annonce de F9, le neuvième épisode de The Fast Saga, a révélé que non seulement Han était toujours en vie, mais qu’il faisait partie de l’action. Réagissant à la sortie de la bande-annonce lors du concert de Fast and Furious 9, Kang a déclaré: “C’est bon d’être à la maison.”

Comment est-il à la maison, vous demandez-vous? C’est une excellente question, mais nous allons devoir attendre un certain temps pour obtenir une réponse. Bien sûr, cela n’a pas empêché GameSpot de proposer 14 façons différentes d’expliquer sa résurrection miraculeuse.

Bien sûr, le retour de Han n’est pas tout ce que F9 a pour lui. Le film présente également Jakob, un personnage joué par John Cena qui se trouve être également le petit frère perdu de Dom (Vin Diesel) dont nous n’avons jamais entendu parler auparavant. Comme c’est pratique! Préparez-vous à ce que Diesel et Cena se regardent avec colère pour de nombreuses scènes, en plus de la scène inévitable où ils jouent au poulet avec leurs voitures.

La F9 entre en salles le 22 mai.

