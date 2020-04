Faster Frame Remasters pourrait-il venir à Switch? Le producteur répond

Malgré le fait que peu de jeux d’horreur soient sur le marché, certains exposants ont réussi à gagner une place dans le cœur des fans. L’une des franchises les plus mémorables est Fatal Frame, qui n’a malheureusement pas eu de nouveau versement depuis 2015. Cela ne signifie pas que les gestionnaires de la franchise ne sont pas intéressés à la relancer; au contraire, ils veulent même livrer à l’Occident des livraisons qui n’ont fait leurs débuts qu’au Japon.

Dans une interview avec Nintendo Everything, le producteur de la série, Keisuke Kikuchi, a clairement indiqué qu’il aimerait travailler sur les titres de la série et lorsqu’on lui a demandé s’il était possible qu’ils développent des remasters de jeux qui n’ont pas atteint l’Occident, tels que Fatal Frame II: Crimson Butterfly et Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse, le développeur a mentionné qu’il aimerait apporter au public des jeux comme le film. “De toute évidence, la production hollywoodienne est en cours de production et apparaîtra sur les marchés occidentaux, donc, bien sûr, personnellement, je voudrais apporter au public non seulement le film, mais aussi les jeux qui peuvent l’accompagner”, a déclaré Kikuchi.

Le retour de Fatal Frame est délicat

Cependant, le développeur a souligné plusieurs facteurs qui pourraient l’empêcher de se produire. Pour commencer, le créateur a précisé que le retour de Fatal Frame est quelque chose qu’il ne décide pas, mais Nintendo, car c’est la société japonaise qui a les droits de publication de ces 2 tranches de Fatal Frame.

De même, Kikuchi a indiqué qu’il était chargé de superviser le Gust maca, ce qui lui rendrait difficile la participation à un éventuel projet Fatal Frame à court terme, mais il prétend espérer qu’à long terme cela se réalisera, ce qui coïncide avec ce qu’il a exprimé il y a quelques mois à propos de l’intérêt qu’il avait à apporter la série à Nintendo Switch, qui a eu une excellente réponse des fans.

Que pensez-vous des déclarations du producteur de la série? Avez-vous joué à un cadre fatal? Souhaitez-vous que la franchise revienne? Dites-le nous dans les commentaires.

Le dernier opus de la série d’horreur, Fatal Frame: Maiden of Black Water, a frappé Wii U en 2014 au Japon et en 2015 en Amérique. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette franchise si vous visitez cette page.

Source

