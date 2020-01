Fatigué des combats de boss de Luigi’s Mansion 3? Ce Glitch vous permet de sauter un

Halloween était peut-être venue et disparue il y a des mois, mais elle a laissé un plaisir passionnant que nous apprécions depuis. Luigi’s Mansion 3 était l’un des meilleurs jeux de Switch l’année dernière, et la compétition était certainement féroce. Nous avons beaucoup aimé capturer chaque goule, mais un nouveau bug a été découvert qui vous permet de sauter complètement l’un des boss.

ALERTE DE SPOILER si vous n’avez pas encore joué au jeu (nous comprenons – cet arriéré, hein?!) Et que vous voulez que l’expérience soit totalement préservée. Pourquoi vous cliquez sur l’article et commencez à lire en premier lieu est un mystère, mais voici votre dernière chance …

Toujours là? Génial. Un nouveau problème fait vibrer le cœur des coureurs de vitesse et permet au joueur rusé de sauter complètement le boss Amadeus Wolfgeist. Gaming Reinvented a étudié le problème en détail, alors consultez notre article si vous avez envie de l’essayer vous-même. Le long et le court, c’est que le pianiste macabre garde une peinture de crapaud qui est généralement inaccessible jusqu’à ce que vous battiez le boss. Cependant, en sortant par une porte à gauche de la scène au bon moment, vous pouvez ensuite recharger le jeu et vous penserez que vous avez déjà donné un coup sec à ol ‘Wolfgang, vous laissant libre de sauver Toad et d’être sur Ta façon.

Voici une vidéo de reddit du pépin en action:

Le timing est un peu délicat, à tous points de vue, mais la possibilité de sauter un boss est une grande nouvelle pour la communauté speedrunning. Bien sûr, nous vous recommandons de jouer et de profiter de chaque dernière minute de la dernière escapade fantôme de Luigi, mais il est toujours amusant de tirer de temps en temps.

Avez-vous rencontré d’autres problèmes dans Luigi’s Mansion 3? Vous pensez que vous pourriez résoudre ce problème? Partagez vos histoires macabres ci-dessous.

