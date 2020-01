Faust est de retour en tenue coupable et les blagues “ Vore ” volent

Gif: Arc System Works

Arc System Works a lentement révélé la distribution jouable du prochain Guilty Gear Strive. Le week-end dernier, la série de tournois Frosty Faustings, qui porte bien son nom, a été présentée dans une toute nouvelle bande-annonce de Faust, une figure de longue date de la franchise Guilty Gear qui revient à Strive avec un look mis à jour et un penchant pour dévorer ses adversaires.

Depuis son apparition dans le tout premier Guilty Gear sous le nom de Dr Baldhead avant de subir un changement de nom dans les itérations suivantes, l’énigmatique Faust est devenu un pilier de la série, apportant un peu d’humour flippant et burlesque à une franchise connue principalement pour son heavy metal. esthétique. Au cours des 22 années qui ont suivi ses débuts, l’arsenal de Faust a inclus un scalpel comiquement surdimensionné, des mini-versions de lui-même, des bombes cartoon-y, des portes à changement de phase et même des coups de cul puissants, mais dans Strive, les développeurs se sont légèrement penchés sur le plus aspects macabres de sa conception.

S’il y a une chose à laquelle vous pouvez vous attendre de la communauté des jeux de combat, ce sont les blagues, et les fans ont rapidement saisi le nouveau look de Faust avec de superbes réflexions sur les réseaux sociaux.

La forme décharnée de Faust et les gommages médicaux peuvent améliorer le facteur de fluage, mais les gens ont rapidement souligné qu’il arborait également une toute nouvelle paire de coups de pied qui ressemble en fait à de vraies chaussures de mot.

Cependant, la plus grande attention a été accordée à la nouvelle capacité de Faust: avaler ses adversaires en entier. Cela invitait à des comparaisons avec un fétiche connu sous le nom de «vore», et les fans de jeux de combat étaient chatouillés par ce qu’ils considéraient comme une représentation de cette prédilection sexuelle de niche.

Je dois imaginer que la conception d’un personnage de jeu de combat est difficile, surtout s’ils reviennent dans le cadre d’une franchise de longue date. L’itération est la clé pour que les nouveaux versements soient frais, mais vous ne pouvez pas non plus rendre quelqu’un comme Ryu trop différent sans aliéner les gens qui le jouent depuis des décennies. La refonte de Faust dans Guilty Gear Strive marche parfaitement sur la corde raide, donnant à un personnage classique des rénovations amusantes tout en conservant les aspects de son design qui l’ont attiré jusqu’à présent dans la communauté des jeux de combat.

Juste, peut-être continuez vos recherches en toute sécurité pendant que vous traquez les fanarts de Faust pendant un petit moment.

Ian Walker aime les jeux de combat et aime écrire à leur sujet encore plus. Vous pouvez le trouver sur Twitter à @iantothemax.

