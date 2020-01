Faux: Sony n’a pas encore annoncé la date de sortie de la PlayStation 5

La PlayStation 5 devrait faire ses débuts cette année, donc sa divulgation doit être faite le plus tôt possible. Considérant cela et que, selon les rumeurs, la console serait diffusée en février, de nombreux fans sont tombés dans une fausse nouvelle qui assurait que la console avait déjà une date de présentation.

Contrôleur sans fil DualShock 4 – disponible sur Amazon Mexique

Ce qui s’est passé, c’est que le compte Twitter @PlayStaton (c’est-à-dire PlayStation sans i) a publié une image annonçant que la prochaine réunion PlayStation se tiendrait le 15 février à New York. À côté, un texte dans lequel il invitait la communauté à se joindre à eux pour donner un «aperçu exclusif de l’avenir de la PlayStation». Cette publication a été partagée plus de 100 fois et compte 267 mentions J’aime au moment de la publication de cette note.

Depuis que le 15 février est si proche, beaucoup ont été émus par cette nouvelle. Malheureusement, la réalité est que cela vient d’un compte non officiel qui a été créé ce mois-ci, il semble donc qu’il ne soit né que pour tromper la communauté. Donc, si vous voyez ce tweet ou si vous connaissez quelqu’un qui est excité, dites-moi la vérité.

Il est important de garder à l’esprit qu’au moment de la rédaction de cette note, Sony Interactive Entertainment n’avait pas précisé quand elle afficherait la PlayStation 5. Nous resterons en attente et vous informerons lorsque nous en saurons plus sur la présentation de la console Sony de prochaine génération.

Suivez ce lien pour voir toute notre couverture PlayStation 5.

.