Faux! Xbox n’a pas acheté de nouveau studio

En plus de l’intérêt que j’ai suscité à la suite de la révélation des spécifications complètes de la Xbox Series X, il y a de grandes attentes pour ce que la marque peut faire avec toute cette puissance, d’autant plus qu’elle a investi massivement dans des studios qui développent maintenant des jeux et des expériences. première partie. Jusqu’à présent, Xbox Game Studios compte 15 équipes et il semble qu’elles le resteront pour le moment.

Tout a commencé lorsque divers rapports ont souligné que Kevin Gammill, directeur général du développement de jeux chez Microsoft, avait laissé entendre qu’un nouveau studio faisait déjà partie de Xbox Game Studios après avoir fait quelques déclarations sur Game Stack Live. Lors de la présentation du manager sur l’émission, il a parlé des équipes qui font partie de l’initiative Xbox première partie et a déclaré qu’il y avait actuellement 16 studios.

Depuis que les équipes ont confirmé avec 15, beaucoup ont pris cette déclaration comme une erreur qui a révélé qu’une nouvelle étude avait été ajoutée à la liste. Cependant, il y a quelques instants, la division des jeux Microsoft a assuré qu’il s’agissait bien d’une erreur Gammill, mais qu’elle ne tenait pas compte de la réalité, alors Xbox Game Studios continue de travailler avec les équipes qui ont été officiellement annoncées. .

