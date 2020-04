FaZe Clan s’associe à Sugar23 pour démarrer son propre studio

FaZe Clan fait équipe avec Sugar23 pour un énorme projet.

La meilleure organisation d’esports américaine FaZe Clan est une force imparable à la fois en ligne et hors ligne. Leur présence est énorme dans la communauté esport. Maintenant, il semble que le clan ait les yeux rivés sur un nouveau prix médiatique.

Cette semaine, le Clan a annoncé qu’il ferait équipe avec Sugar23. Sugar23 est une plate-forme de médias créatifs en plein essor et les aidera à lancer FaZe Studios.

L’avenir du FaZe Clan

L’idée de ce nouveau studio d’esports est une idée originale du célèbre fondateur de Sugar23, Michael Sugar. Cette collaboration entre les deux sociétés se concentrera sur la création de films originaux et de courts projets télévisés pour les futurs téléspectateurs du FaZe Clan.

Voici ce que Sugar a à dire dans un récent communiqué de presse:

“Compte tenu de l’état du monde, nous cherchons tous à trouver une communauté. J’ai toujours été attiré par le monde du jeu en raison de la façon dont il rassemble les gens, même de l’isolement. FaZe Clan comble un vide unique dans le monde du contenu, et avec leur immense portée et leur public captif, ils sont devenus des ambassadeurs de la culture et la voix d’une génération. Je suis tellement heureux que mon collègue Brad Foxhoven ait réuni Sugar23 et FaZe.

Notre partenariat passionnant visera à générer, créer et acquérir du contenu adapté au public de FaZe, étendant ainsi leur marque dans l’espace de contenu traditionnel. Nous sommes ravis de nous associer à Lee, Femi et à leur incroyable équipe au FaZe Clan pour donner vie aux studios FaZe. “

Ce que nous savons

Grâce à cette collaboration, FaZe Studios espère essayer de présenter des films et des émissions de télévision «ayant un impact culturel». Ils se concentreront sur un public majoritairement jeune. Bien qu’il y ait eu peu de discussions sur le sujet des émissions, il n’y a pas de doute que l’esport. Il y aura également très probablement des projets de style semi-documentaire en cours de production.

Lee Trink, PDG de FaZe Clan, a également commenté le partenariat:

“La création de contenu convaincant a toujours été au centre de l’identité de FaZe Clan, c’est donc une progression naturelle pour nous. Tout au long de nos 10 ans d’histoire, FaZe Clan a été en contact avec un énorme public de la culture des jeunes qui échappe à de nombreux joueurs de divertissement traditionnels. C’est un public qui se comporte et consomme différemment et nécessite une réflexion dynamique.

Michael et son équipe chez Sugar23 le comprennent parfaitement. Travaillant en tandem avec Oluwafemi Okusanya, qui dirige l’équipe de contenu de FaZe Clan, FaZe Studios est l’étape évolutive de la fourniture de nouveaux types de contenu à notre public. Nous ne pensons pas que la culture des jeunes a abandonné le contenu de longue durée, mais ils veulent un contenu qui leur parle uniquement. “

