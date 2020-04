FaZe Clan signe Bizzle à leur liste Fortnite

FaZe Clan a effectué l’une de ses signatures d’agent libre les plus révolutionnaires à ce jour.

Timothy “Bizzle” Miller est l’un des joueurs les plus décorés de l’histoire compétitive de Fortnite. Après avoir passé près de deux ans avec Ghost Gaming à dominer le monde de Fortnite, il a fait ses adieux à l’organisation et a commencé à chercher des opportunités plus grandes et meilleures. Le joueur hors concours de NA East, âgé de 21 ans, n’a passé que deux jours sur le marché des agents libres jusqu’à ce que l’une des organisations les plus éminentes de l’eSport le fasse participer à la compétition sous leur bannière.

FaZe Bizzle

Il est sur la liste des meilleurs joueurs professionnels de Fortnite de tous les temps. Maintenant, il est notre nouvelle signature.

Rejoignez-nous pour accueillir @FaZeBizzle au FaZe Clan! #FaZeUp pic.twitter.com/ZtIJHoM6iM

– FaZe Clan (@FaZeClan) 6 avril 2020

Bizzle est le plus récent membre du FaZe Clan après avoir signé avec l’organisation plus tôt dans la journée. Le compte Twitter officiel du FaZe Clan a fait l’annonce avec un package de Bizzle, car il a fourni des informations sur ses jeux et sa carrière sur Fortnite. De nombreux joueurs et fans de la communauté Fortnite reconnaissent Bizzle comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Sa réalisation la plus notable à ce jour a été sa victoire lors de l’événement Secret Skirmish LAN en février 2019. Après avoir gardé le silence sur le marché des agents libres récemment, FaZe Clan a fait son entrée la plus importante de l’année avec cette acquisition. Bizzle rejoint les goûts de Kyle “Mongraal” Jackson, Danny “Dubs” Walsh et plusieurs autres sur leur impressionnante liste Fortnite.

Le maître du LAN

A rejoint @FaZeClan

– Bizzle (@FaZeBizzle) 6 avril 2020

FaZe Clan a fait ses recherches et sa diligence raisonnable sur Bizzle avant de l’intégrer à l’équipe. Il est resté l’un des joueurs les plus réguliers au monde au cours des deux dernières années. Bizzle a commencé sa carrière avec un succès exponentiel lors des événements sur invitation de Summer Skirmish et Fall Skirmish au début de Fortnite. Il a joué à l’événement WSOE 3 LAN avec l’ancien partenaire du duo Dylan “Dmo” Moore et a pris la sixième place. Bizzle a ensuite remporté l’escarmouche secrète, puis a terminé consécutivement à la quatrième place lors de l’ESL Katowice Royale LAN. En juillet 2019, Bizzle s’est qualifié pour la Coupe du monde de Fortnite en solo et a obtenu une 23e place.

Il a réussi plusieurs placements élevés en Solo Cash Cups, a terminé deuxième de la saison 2 de la série championne Fortnite du chapitre 2 et, plus récemment, a terminé deuxième de l’événement DreamHack Anaheim LAN. Bizzle a gagné près de 600000 USD en gains depuis qu’il s’est lancé dans sa quête pour devenir l’un des meilleurs de Fortnite.

Une énorme victoire pour FaZe Clan

Peu de joueurs de Fortnite peuvent rivaliser avec le succès de Bizzle hors ligne, et il reste parmi les meilleurs de l’élite, même dans la méta d’aujourd’hui. Rejoindre FaZe Clan l’élèvera à un autre niveau de reconnaissance qui mettra sans aucun doute plus de regards sur lui. Bizzle est actuellement en partenariat avec Davis «Ceice» MacClellan de 100 voleurs pour la Duo Fortnite Champion Series. Les deux sont actuellement l’un des seuls duos de NA East à se qualifier trois fois en trois semaines pour les manches FNCS. FaZe Clan convient bien à Bizzle et il continuera de prospérer sous leur bannière.

Image vedette: Clan FaZe