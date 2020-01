Fe4RLess est-il mort? La mystérieuse disparition de Fortnite YouTuber confond les fans! – HITC

Les fans désespérés de voir le retour de Fortnite YouTuber Fe4RLess continuent de s’inquiéter de sa mort.

Il y a beaucoup de créateurs de contenu célèbres liés à Fortnite, sans doute le plus grand actuellement Ninja. Alors que le streamer aux cheveux bleus a récemment été récompensé par sa propre peau dans le titre de Battle Royale, un autre du nom de Fe4RLess continue d’être absent, les fans étant irrationnellement inquiets de sa mort.

L’une des raisons pour lesquelles Fortnite a continué de remporter un tel succès est que les créateurs de contenu le diffusent en continu et en font la promotion sur des plateformes telles que YouTube et Twitch. Il s’agit d’une situation bénéfique pour les deux parties car elle se traduit par une croissance et une renommée pour certains créateurs de contenu tandis que le produit d’Epic Games continue de rester courant et partout.

En reconnaissance de l’influence des créateurs de contenu sur Fortnite, Epic Games a annoncé une nouvelle série d’icônes qui a commencé avec Ninja et se poursuivra avec TheGregG et Loserfruit.

Cependant, alors que ces YouTubers et streamers deviennent une partie de quelque chose de spécial, il y a beaucoup dans la communauté qui se demandent encore où se trouve Fe4RLess.

Fe4RLess est-il mort?

Non, Fortnite YouTuber Fe4RLess n’est pas mort.

La rumeur selon laquelle il est mort provient principalement de son manque de téléchargements ces derniers mois, ainsi que d’une page Wikitubia qui dit qu’il “est décédé le 12 décembre 2019”.

La vidéo la plus récente de Fe4RLess est My Renegade Raider et elle a été téléchargée il y a trois mois. Bien que le manque de contenu depuis soit décevant pour ses fans, ce n’est pas nouveau car la vidéo précédente a été téléchargée il y a cinq mois, ce qui signifie qu’il y avait un écart de deux mois entre les deux.

Les rumeurs selon lesquelles Fe4RLess serait mort ne sont pas non plus nouvelles, car les gens étaient préoccupés par sa sécurité et son sort il y a seulement 9 mois.

Bien qu’il ne télécharge actuellement plus de contenu sur YouTube, il est faux de dire qu’il n’a pas été actif car il y a deux semaines, il a commenté une vidéo intitulée Je suis entré dans un jeu avec Fe4RLess, il me déteste … (pas l’appât de clic).

Il n’y a aucun moyen de savoir quand la prochaine vidéo sera mise en ligne sur sa chaîne, mais il n’est pas mort et c’est tout ce que l’on peut dire de sa disparition.

Mais, pour ceux d’entre vous qui attendent avec impatience la prochaine vidéo, essayez de vous rassurer en sachant que Ceeday a disparu il y a quatre mois seulement pour télécharger récemment deux vidéos en deux semaines.