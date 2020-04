Feebas est si moche que tout le monde l’ignore

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Feebas!

Détails de Feebas

Type: eau

Hauteur moyenne: 2 ’00 “

Poids moyen: 16,3 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération III

Tous les Pokémon ne sont pas mignons et câlins. Certains sont étranges ou semblent provenir d’un autre monde. Et puis vous avez des créatures comme Feebas. Ce pauvre poisson est si vilain que les formateurs et les chercheurs l’ignorent. Même les prédateurs n’attaquent pas ce poisson laid. Et si vous décidez d’en attraper un, c’est incroyablement stupide et ce ne sera probablement pas très utile.

Si pauvre Feebas est stupide, terne et laid. Mais cela a ses avantages. Parce que tout le monde ignore ce poisson ennuyeux, il n’a pas à se soucier d’être mangé ou attrapé. Il peut nager librement où il veut, et il le fait! Selon Bulbapedia, ce Pokémon peut être trouvé partout. Ils sont si robustes et résistants qu’ils peuvent même vivre dans de petits étangs avec presque pas d’eau. Ils peuvent aussi manger n’importe quoi. Ils peuvent donc aller n’importe où, manger n’importe quoi et ne pas avoir à se soucier d’être attaqués ou mangés. Cela me semble une bonne affaire!

Capture d’écran: The Pokemon Company

Maintenant, avec tout le monde dans le monde pratiquant l’éloignement social et l’auto-isolement, Feebas est dans un endroit encore meilleur. Non seulement ils ont l’habitude de vivre seuls, mais ils peuvent aller où ils veulent et ne pas s’inquiéter qu’un idiot essaie de les attraper et de leur donner COVID-19.

Bien sûr, Feebas a le dernier rire quand les gens l’appellent laid et l’ignorent. Il s’avère que finalement, après avoir satisfait à certains critères, Feebas peut évoluer en un Pokémon magnifique et incroyable appelé Milotic. Vous voyez, cette histoire d’un poisson de merde a eu une fin heureuse après tout!

Fan Art préféré

C’est comme un film d’animation pour enfants. Feebas, un poisson super laid trouve un ami surprenant, un petit Skitty. Une histoire qui touchera le cœur de tous. L’année prochaine, c’est le prochain grand classique animé, Ugly And The Kitty.

Faits aléatoires

Feebas est tellement stupide que si vous en trouvez un, il est incroyablement facile de l’attraper. Vous pourriez probablement mettre une petite boîte près du bord du lac et elle sauterait et ne bougerait pas. Comme vous pouvez vous y attendre, selon les articles de Pokedex, il y a quelques personnes qui aiment vraiment ce poisson laid. Ils ne collectent que des Feebas. Moins un fait, mais je n’avais nulle part où le dire. Donc, je ne pense pas que ce Pokémon soit si moche. C’est juste un poisson terne. J’ai vu un Pokémon bien pire qu’un poisson brun à nageoires bleues. Les gens de l’univers Pokemon doivent cesser d’intimider Feebas.

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Ce lionceau appartient à la glaciation auto-imposée.

-gokartmozart

Ce commentaire m’a fait soupirer si fort que mon chat m’a regardé bizarrement. Merci pour ça.

Auparavant, voici un autre Pokémon …

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.

