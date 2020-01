Feral Interactive sur les plaisirs et les pièges du portage pour changer – Fonctionnalité

Contre toute attente, Nintendo Switch a hébergé de superbes ports tiers depuis son lancement en 2017. Refusant l’idée que les tiers et les plateformes Nintendo ne se mélangent pas bien, Switch a attiré des jeux vraiment excellents (et inattendus) qui gèrent pour réduire les performances du modeste chipset mobile de la console que peu croyaient possible. Là où il y a une volonté, il y a un moyen, semble-t-il, et une poignée de maisons de portage ont fait des merveilles sur l’ordinateur de poche hybride de Nintendo.

L’un de ces développeurs est Feral Interactive, le studio chargé d’apporter à la fois GRID Autosport et Alien: Isolement commuter. Les deux jeux sont des classes de maître pour le portage sur la console et, incroyablement, ils représentent les deux premiers jeux que le développeur a apportés à n’importe quelle console domestique dédiée depuis la création de la société basée à Londres en 1996.

“Feral a commencé dans le but d’intégrer des jeux AAA sur la plate-forme Macintosh et nous avons accumulé une grande expérience dans ce domaine”, explique Edwin Smith, responsable du design chez Feral Interactive. “Au cours des dernières années, nous avons étendu nos activités pour inclure Linux, iOS, Android et plus récemment Switch. Nous avons commencé à travailler avec Switch car il semblait capable de gérer certains des jeux que nous avions apportés à d’autres plateformes.”

Compte tenu de l’historique de travail de qualité de Feral sur d’autres plateformes, il n’est pas surprenant que les résultats finaux sur la console de Nintendo aient été impressionnants. Bien qu’il y ait des avantages à travailler sur un appareil spécifique, chacun a ses inconvénients spécifiques. «Le fait d’avoir un seul matériel à cibler simplifie les tâches de développement et d’assurance qualité, toutes choses étant égales par ailleurs», explique Smith. “Cela dit, toutes les autres choses sont rarement égales par ailleurs … le CPU du commutateur n’est pas aussi puissant que les combinés mobiles les plus récents, vous devez donc en retirer toutes les performances que vous pouvez et cela signifie beaucoup d’analyse et d’optimisation des performances, et cela prend temps et effort. “

En ce qui concerne les deux jeux Switch sur lesquels la société a travaillé jusqu’à présent, il est clair que ce temps et ces efforts ont été bien dépensés. Feral n’est pas le seul à produire un travail époustouflant sur Switch, mais pour chaque port incroyable, il y a un autre effort nu ou bâclé qui ne fait que différencier les exemples de qualité. Avec GRID on Switch, l’équipe s’est efforcée de fournir aux joueurs des options graphiques pour adapter l’expérience à leurs goûts individuels, offrant trois modes visuels distincts permettant au joueur de choisir entre la beauté graphique à 30 images par seconde, des performances fluides à 60 ips ou un mode d’économie d’énergie portable pour prolonger la durée de vie de la batterie du Switch. Un pack de textures HD gratuit pour les voitures a également été mis à disposition sous forme de téléchargement séparé, offrant aux joueurs encore plus de choix sur l’espace occupé par la version numérique uniquement sur leur console.

Il existe un certain nombre de facteurs [evaluating a potential port], notamment notre enthousiasme pour le jeu en tant que jeu.

Bien qu’il soit tentant de voir ces maisons portuaires comme M2, Sabre Interactive et autres comme des “ assistants ” technologiques, la réalité se résume souvent à une simple greffe dure et à du temps. “Le temps écoulé pour chacun [game] a duré moins d’un an, “révèle Smith”, mais en termes de mois-hommes, nous avons eu différentes équipes travaillant sur des problèmes différents, il est donc difficile de donner un chiffre précis. La mise en place et le fonctionnement des jeux ont été relativement simples. Cependant, nous avons passé beaucoup de temps à régler les effets visuels, les commandes et les zones sensibles de performances. “

Fait intéressant, il semble que Alien: Isolation et GRID soient apparus de manière plus organique que ce à quoi vous pourriez vous attendre, aucun des deux n’étant le résultat d’un pitch spécifique de Feral ou des développeurs / propriétaires respectifs des jeux. “Nous sommes chanceux d’avoir des relations de longue date avec SEGA et Codemasters. La décision d’apporter un jeu particulier à une plate-forme particulière a tendance à sortir de nos conversations continues avec nos partenaires plutôt qu’un événement discret tel qu’un pitch.”

Feral a des partenariats avec certains des plus grands noms du jeu – Square Enix, 2K et SEGA pour n’en nommer que quelques-uns – et bien qu’il maintienne un dialogue avec tous les partenaires tout au long du développement, l’équipe trouve qu’il est plus productif de garder le contact à un minimum relatif. “Il y a toujours des contacts réguliers avec des partenaires tout au long d’un projet qui comprend un éventail d’entreprises, de concédants de licence, de fournisseurs de cartes, de détenteurs de plate-forme, etc. La fréquence d’interaction et l’intensité du flux d’informations varient selon le projet et l’étape du projet. Le scénario idéal est suffisamment d’échanges d’informations, mais pas plus pour mener à bien le projet dans les délais et avec une qualité qui satisfait tout le monde. “

Bien sûr, l’idée de mettre un jeu – n’importe quel jeu – sur Switch est assez facile à imaginer, mais ce n’est que le début d’un processus. Les projets potentiels font l’objet d’une évaluation qui comprend, peut-être de manière surprenante, si l’équipe aime et apprécie réellement le jeu en question. “Il y a un certain nombre de facteurs dans ce processus, notamment notre enthousiasme pour le jeu en tant que jeu. Mais aussi, la faisabilité technique, le potentiel de vente, l’adéquation de la plate-forme, la qualité du code, etc. Si nous ne pouvons pas porter un jeu au niveau de qualité que nous souhaitons atteindre, alors nous ne procédons pas, et parfois cela s’est produit. Vous voyez pas mal de ports, qui ont abandonné un certain nombre de fonctionnalités du jeu original ou bien sont libérés pour fonctionner sur une gamme limitée des derniers Nous pensons que cela est voué à l’échec en ce qu’il génère la déception plutôt que le plaisir. “

Certains [players] ne comprend pas immédiatement les implications d’un [in-depth Digital Foundry-style technical] l’analyse, mais les gens sont intelligents, s’ils sont intéressés, ils le découvrent, et il est bon d’avoir des clients bien informés.

En ce qui concerne les fonctionnalités manquantes, quiconque a joué à GRID sur Switch au lancement aura remarqué que le mode multijoueur n’était pas inclus pour commencer. Les composants locaux et écran partagé sont arrivés à la place en décembre et le multijoueur en ligne est prévu pour plus tard cette année. «Nous voulions gérer les risques de développement», précise Smith. “Une partie de cela consistait à séparer certains des principaux et donc le développement et la sortie de la scène. Le but initial était de faire la meilleure expérience de course en solo possible sur Switch dans un laps de temps donné. Si nous y parvenions, nous pensions que nous être en bonne position pour offrir des fonctionnalités supplémentaires via des correctifs. “

Interrompre le développement de cette manière peut sembler risqué si l’offre initiale ne se vend pas suffisamment bien, mais en séparant les modes multijoueurs et en les corrigeant plus tard, l’équipe a pu accorder à chaque aspect du port l’attention qu’il mérite. “De même, en proposant d’abord le multijoueur local et l’écran partagé, nous avons pu nous concentrer sur l’expérience multijoueur en soi sans avoir à nous soucier de tous les problèmes en ligne qui doivent être résolus.”

Quelle que soit votre opinion sur cette méthode de développement compartimentée et échelonnée, elle a très bien fonctionné pour Feral et les résultats parlent d’eux-mêmes. Dans le cas d’Alien: Isolation, Digital Foundry a fait valoir que la version Switch était en fait meilleure que ses homologues sur PlayStation 4 et Xbox One. Bien que ces éloges doivent être encourageants pour l’équipe, le fait de savoir que le travail sera analysé dans des détails médico-légaux, avec des comparaisons côte à côte attirant l’attention sur toute incohérence mineure, doit exercer une pression supplémentaire sur les développeurs.

“Cela ajoute de la pression”, confirme Smith, “mais pour une bonne cause. Des examinateurs tels que Digital Foundry ont établi une norme par laquelle les développeurs savent que leurs efforts seront jugés, et placer la barre haute est bon pour tout le monde, les joueurs, les détenteurs de plate-forme et Il est vrai que certains ne comprennent pas immédiatement les implications d’une analyse, mais les gens sont intelligents, s’ils sont intéressés, ils le découvrent, et c’est bien d’avoir des clients bien informés. “

Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler sur GRID Autosport et Alien Isolation. Nous sommes convaincus qu’ils ne seront pas les derniers jeux que nous apportons à Switch

Bien sûr, il est impossible de plaire à tout le monde. Un petit nombre de joueurs ont noté une latence d’entrée lors de la lecture de la version Switch d’Alien: Isolation et Feral a répondu que cela était en partie le résultat d’un triple tampon et restera présent dans le cadre d’un «compromis» de développement. “Chaque jeu a une certaine forme de latence”, explique Smith, “car toute entrée du joueur doit faire plusieurs choses avant qu’un corrélat n’apparaisse à l’écran: le joueur appuie sur un bouton du contrôleur; le contrôleur rapporte l’entrée au périphérique principal. ; l’appareil signale le mouvement au jeu; l’entrée est traitée par le jeu; le GPU dessine le cadre; le cadre est rendu à l’écran. Chaque étape de ce processus entraîne un petit retard. Certains joueurs sont très sensibles à ces délais , mais la majorité des gens ne les perçoivent pas. “

“Le compromis ici était entre encourir un peu de latence d’entrée supplémentaire perçue par une très petite faction de joueurs et afficher le déchirement d’écran, qui serait vu par tout le monde. Nous avons choisi le chemin, qui a affecté le moins de joueurs.” Étant donné les compromis inévitables requis pour porter des jeux efficacement, il est difficile de soutenir que Feral n’a pas fait le bon choix ici. Personnellement, nous trouvons que le déchirement d’écran est interminablement distrayant, mais chacun aura ses propres préférences.

Avec un matériel plus puissant, moins de compromis sont nécessaires. Un «Switch Pro» potentiel élargirait les possibilités pour tout le monde, bien que Smith mentionne un domaine plus surprenant qu’il aimerait voir amélioré avec un nouveau matériel. “Nous supposons que la prochaine version du Switch aura plus de puissance de calcul, mais moins évidemment la prise en charge des déclencheurs analogiques sur les joy-cons serait la bienvenue pour les jeux de course.” En effet, Feral est allé jusqu’à inclure la prise en charge du contrôleur GameCube dans GRID Autosport, juste un autre exemple du studio allant au-delà de la recherche de la meilleure expérience de jeu possible sur Switch. La mise à jour de cette année verra également la prise en charge du contrôleur Labo.

Avec Sega / Creative Assembly et Codemasters apparemment satisfait des efforts de l’équipe (“Ils semblent très heureux”) et Nintendo elle-même étant “un plaisir de travailler avec, réactif, utile et de soutien”, nous sommes certains que nous n’avons pas vu le dernier de Feral Interactive sur Switch. Smith est enthousiasmé par la console et le travail du studio sur elle. “Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler sur GRID Autosport et Alien Isolation. Nous sommes convaincus qu’ils ne seront pas les derniers matchs que nous apporterons à Switch, mais nous devrons tous attendre et voir.”

Quel que soit l’avenir du Switch et des ports tiers, l’implication de Feral Interactive sera un signe certain que les futures versions potentielles méritent d’être étudiées. «Mendier un port» est peut-être devenu un gros mot, mais avec des jeux comme Witcher 3, GRID Autosport et Alien: Isolation montrant exactement ce qui est possible sur Switch, il est difficile de ne pas imaginer ce qui pourrait être avec les bonnes personnes au travail.

Un grand merci à Edwin pour son temps et à Timur chez Feral pour avoir aidé à mettre en place cette interview.

