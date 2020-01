Fergusson, le patron de Gears 5, affirme que les développeurs doivent être inclusifs pour améliorer les jeux

Le patron du développeur de Gears of War, The Coalition Rod Fergusson, a déclaré que l’inclusivité et la diversité sont essentielles au développement des jeux.

S’exprimant à PAX South – tel que rapporté par GameSpot – le vétérinaire en développement a déclaré que le fait qu’il soit un homme blanc hétéro d’une certaine génération signifiait que sa portée et ses expériences étaient plutôt limitées. En conséquence, il a déclaré qu’il était vital de faire un effort pour faire participer un éventail diversifié de personnes au processus de développement. Il a également dit qu’il s’était inspiré de la citation de Stephen Frost: “A moins que vous ne l’incluiez consciemment, vous l’excluerez inconsciemment.”

“Nous avons dû trouver un moyen d’accueillir de nouveaux joueurs et de créer un on-board pour eux. La façon dont nous nous sommes vraiment concentrés sur cela était par le biais d’une conception inclusive”, a déclaré Fergusson.

Il a poursuivi: “Si vous vivez à l’intérieur de votre propre tour et de votre propre base insulaire – je suis un vieil homme blanc – mes cercles sociaux et mes données démographiques et toutes les personnes que je rencontre pourraient potentiellement être limités, ou sinon limités, biaisés à certains égards. Si je ne prends pas consciemment la décision de sortir de cette idée et d’aller parler à d’autres personnes et d’embaucher des gens divers pour apporter de nouvelles opinions et de nouvelles idées et grandir – si vous ne le faites pas intentionnellement , alors vous allez accidentellement laisser des gens de côté. “