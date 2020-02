Février Les jeux NES et SNES dévoilés pour Switch Online

Nous savons que l’offre des anciens titres Switch Online est loin de ce qui était autrefois la console virtuelle Wii et Wii U, cependant, c’est la réalité de l’industrie en termes de licences et de droits sur eux et il n’y a plus Profitez du retour des titres d’antan maintenant dans la console hybride. Il y a quelques instants, Nintendo a dévoilé les jeux NES et SNES qui seront ajoutés à la liste ce mois-ci.

A travers une publication sur le compte Twitter officiel de Nintendo of America, la division de la société japonaise a présenté les nouveaux jeux qui feront partie de l’offre rétro de Switch Online à partir du 19 février. Initialement, dans le secteur NES, nous avons Eliminator Boat Duel, un jeu de course de bateaux qui a fait ses débuts en 1991 et a été développé par Sculptured Software et Radioactive Software. De plus, ce mois-ci verra le retour de Shadow of the Ninja, un jeu d’action développé par Natsume et sorti pour la console Nintendo en 1990.

D’autre part, les fans de SNES qui s’abonnent à Switch Online recevront Smash Tennis, une livraison créée par Namco qui a fait ses débuts en 1993 et ​​était connue au Japon sous le nom de Super Family Tennis. Enfin, ceux qui aiment le shoot-’em-up peuvent profiter de Pop’n TwinBee, un titre développé par Konami qui est sorti en 1993 au Japon et en Europe mais qui n’est jamais venu en Amérique, ce sera donc ses débuts officiels sur ces terres .

Le 19/02, 4 autres jeux seront ajoutés aux collections #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline!

Super NES – Nintendo Switch en ligne:

・ Pop’n TwinBee

・ Smash Tennis

NES – Nintendo Switch en ligne:

・ L’Ombre du Ninja

・ Eliminator Boat Duel pic.twitter.com/Ot2dMp6t0I

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 12 février 2020

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au service Switch Online.

