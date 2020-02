FF DOT: La revue Pixel Art of Final Fantasy

Dark Horse Books et Square Enix ont collaboré pour publier FF DOT: The Pixel Art of Final Fantasy en anglais, 280 pages de nostalgie et de surprises présentant le pixel art des six premiers titres numérotés de Final Fantasy. Et pour adoucir l’accord, le livre se termine par une longue interview avec Kazuko Shibuya, le “Pixel Master” de Square qui était responsable d’une partie importante du pixel art dans ces jeux (sans IV). Fondamentalement, ce livre devrait être un slam dunk pour les amateurs d’art sprite ou de cette série RPG emblématique – mais il y a des oublis qui laissent FF DOT se sentir incomplet.

Pour commencer, la distribution du contenu est étrangement inégale. Les trois premiers titres de Final Fantasy – les entrées NES / Famicom – reçoivent environ 150 pages, contre seulement environ 86 pages pour les trois titres sur SNES. Pourquoi les premiers titres avec un pixel art 8 bits plus simple reçoivent autant de pages que les derniers titres avec un art 16 bits plus complexe est inconnu, mais si je devais hasarder une supposition, ce serait parce que Shibuya était plus directement impliqué dans l’artisanat des actifs artistiques des premiers titres. C’est une explication arbitraire, d’autant plus que tout l’art dans les titres SNES est spectaculaire, mais c’est mon point – il n’y a pas de bonne raison.

Le résultat de cette distribution inégale dans FF DOT est que beaucoup de pixel art bien-aimés et emblématiques de Final Fantasy IV, V et VI n’ont pas fait la coupe. Presque aucun art environnemental des IV et V n’est présenté. Les sprites de boss pour Golbez, Zeromus, Tritoch, Kefka et tant d’autres ennemis emblématiques sont également absents. Heureusement, les quelques boss qui apparaissent semblent spectaculaires, comme Zemus, la forme finale d’Exdeath et la «tour» des boss finaux FFVI précédant Kefka.

Une autre déception, quoique légère, avec FF DOT est que le pixel art ne reçoit absolument aucun commentaire. À l’exception de l’interview avec Kazuko Shibuya, où elle discute de son style et de son approche du pixel art à grands traits, il n’y a presque aucun texte dans le livre. C’est exclusivement du pixel art que vous devez disséquer et étudier par vous-même. Mais du bon côté, l’interview de Shibuya est très divertissante et inspirante. Même si elle parle surtout d’elle-même, elle donne toujours envie d’ouvrir un programme artistique et de commencer à assembler des pixels, si ce n’est déjà fait.

Mais le problème le plus étrange de tous avec ce livre est quelque chose que je n’ai pas vu venir. Pour commémorer la création de FF DOT: Le Pixel Art de Final Fantasy, Shibuya a créé une abondance de tout nouveau pixel art «2018» pour les personnages principaux de chaque Final Fantasy jusqu’au XV. Chacun d’eux est créé dans un style de pixel «moderne» qui utilise une palette de couleurs plus riche et représente plus fidèlement les illustrations originales de l’artiste Yoshitaka Amano. En soi, c’est génial et un vrai régal pour l’acheteur.

Malheureusement, plutôt que d’être un bonus, ce nouveau pixel art 2018 remplace parfois le pixel art original de ce livre. Plus précisément, l’art original pour tous les héros de Final Fantasy IV (sous leur forme de bataille) et Final Fantasy VI est absent de FF DOT – une exclusion absolument choquante.

Donc en conclusion, FF DOT: The Pixel Art of Final Fantasy est délicieux pour tout ce qu’il comprend et décourageant pour tout ce qu’il omet. L’art contenu ici est génial, y compris les tout nouveaux sprites créés juste pour ce livre. L’interview de Shibuya est également un délice. Malheureusement, la distribution inégale du contenu et l’absence de pixel art original pour tant de héros et de patrons emblématiques sont choquantes et décevantes. Il est honnêtement difficile pour moi de recommander carrément ce livre. Cela dépend vraiment de ce que vous recherchez dans un livre d’art Final Fantasy.

L’examinateur a été acheté par l’examinateur à ses frais.