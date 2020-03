FFVII pourrait avoir besoin d’un autre remake à l’avenir, dit Yoshinori Kitase

Final Fantasy VII est l’un des jeux les plus importants pour l’industrie du jeu vidéo. Depuis son lancement en 1997, il envisage une référence pour le J-RPG. Maintenant, plus de 20 ans plus tard, enfin, nous verrons un remake qui tentera de revitaliser ce jeu et de garder sa valeur en vigueur, C’est du moins ce que pense le producteur de titres Yoshinori Kitase.

Récemment, Kitase, qui est producteur de Final Fantasy VII Remake, a eu une interview avec GameSpot, où il a parlé de l’importance de ce jeu et de son désir de continuer à travailler sur la série Final Fantasy pendant de nombreuses années. La chose la plus intéressante à propos de leur conversation est que, Il croit que FFVII est si important pour l’industrie qu’une autre ré-imagination de ce classique pourrait être nécessaire à l’avenir.

«Final Fantasy VII est un jeu qui, s’il restait comme l’original, resterait dans les mémoires comme quelque chose du passé et les gens n’y seraient pas si attachés. Je crois que pour être quelque chose qui continue d’être aimé et suivi par les générations futures, nous devons continuer à le mettre à jour comme nous le faisons actuellement. Et dans 10 ans, 20 ans, il faudra peut-être recommencer! Donc, même si c’est la seule chose que je fais dans le reste de ma carrière, je ne serai pas déçu. »

De même, Kitase a mentionné que, bien que ce remake soit assez fidèle, quelques nouveaux éléments ont été inclus dans l’histoire et les personnages qui prendront par surprise à toutes les personnes qui connaissent le jeu original du début à la fin.

Final Fantasy VII Remake arrivera le premier sur PS4 le 10 avril 2020. Ce titre est enfin entré dans la phase d’or. De même, la réimagination aura des textes en espagnol latin.

Via: GameSpot

