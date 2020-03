FFVII Remake lancé en Australie et en Europe

Par Rodolfo León

30/03/2020 12:29 pm

Comme vous le savez probablement, il y a quelques semaines Square Enix a déclaré qu’il y aurait une forte pénurie de copies physiques de Remake de Final Fantasy VII, ceci en raison de la crise des coronavirus. Maintenant, son développeur a décidé de commencer à envoyer le jeu à toutes les personnes qui l’ont précommandé sur L’Europe ou Australie, ce qui signifie que de nombreux fans des deux régions pourraient recevoir le titre dès cette semaine.

La société a confirmé ces informations à travers une déclaration sur les réseaux sociaux, et en voici un extrait:

«Nous avons dû prendre des décisions difficiles ces dernières semaines avant la sortie de Final Fantasy VII Remake en raison de la perturbation des canaux de distribution par le virus COVID-19. Ces circonstances uniques ont compliqué notre capacité à aligner nos temps de distribution mondiale.

Notre priorité absolue est que chacun d’entre vous, y compris ceux qui vivent dans les pays les plus perturbés, puisse jouer au jeu lors de son lancement, nous avons donc pris la décision d’expédier le titre beaucoup plus tôt que d’habitude en Europe et en Australie. »

Maintenant, vous vous demanderez sûrement ce qui arrive à notre région. Heureusement, Square Enix a également couvert ce sujet:

“Pour les régions occidentales, y compris l’Amérique, des exemplaires commenceront à être expédiés cette semaine et nous sommes très optimistes que la plupart d’entre vous pourront recevoir le jeu lors de sa sortie. Cependant, en raison de cette situation difficile, nous ne pouvons pas fournir de dates de livraison pour chaque pays et chaque distributeur. »

Remake de Final Fantasy VII Il sera mis en vente le 10 avril prochain, exclusivement pour Playstation 4.

Source: Square Enix

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













