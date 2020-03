FIFA 20: EA annule l’objectif de ce joueur professionnel et l’élimine d’un tournoi

De nombreux sports dans la vie réelle peuvent favoriser injustement un joueur ou un autre en raison de problèmes d’appréciation. Cependant, dans les jeux vidéo, il est très difficile que cela se produise si nous prenons en compte qu’il n’y a pas de décision humaine impliquée, mais un code qui juge selon les mêmes paramètres dans tous les jeux. Malheureusement, ces règles virtuelles ont échoué lors des récentes éliminatoires de FIFA 20 et ont valu la disqualification injuste d’un compétiteur.

Le week-end dernier, les qualifications du dernier épisode de football d’Electronic Arts ont eu lieu et il y a eu une erreur de jeu qui a laissé de côté le joueur professionnel qui représente le LA Galaxy dans les tournois d’esports, Giuseppe Guastella.

Guastella a joué sa place dans un tournoi FIFA 20 pour l’Amérique du Nord au tour des pénalités. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le moment a été enregistré et montre clairement qu’après avoir heurté le poteau gauche et franchi la ligne de but, le ballon était à l’intérieur, même le mouvement des réseaux est perceptible. C’était un objectif clair, mais apparemment le jeu ne l’a pas enregistré comme tel et a donné la victoire à l’adversaire de Guastella. Vous pouvez même entendre le commentateur du match dire que ce n’était pas un but et à la fin le gardien de but est vu célébrer malgré le fait qu’il soit le ballon à l’intérieur du but.

Le pire, c’est que pour les administrateurs ce n’était pas un objectif et a donc profité de l’occasion pour Guastella de participer au tournoi. Il est important de dire qu’au moment de la rédaction de cette note, Electronic Arts n’a rien dit à ce sujet malgré le fait que la personne concernée ait démontré le cas sur les réseaux sociaux: «S’il s’agissait d’un autre joueur professionnel en compétition dans un autre jeu d’esports, des choses comme ça cela n’arriverait pas », s’est plaint Guaspella.

Nous vous laissons avec les preuves.

C’est incroyable de @EASPORTSFIFA. Je suis hors des qualifications nord-américaines à cause de cela. pic.twitter.com/RQtSx3hQ98

– Giuseppe Guastella (@ Guastella11) 1 mars 2020

Et vous, que pensez-vous qu’il s’est passé dans ce jeu? Pensez-vous qu’Electronic Arts devrait analyser ce problème? Dites-le nous dans les commentaires.

Récemment, Electronic Arts a eu des problèmes avec ses serveurs à plusieurs reprises, ce qui a provoqué la résolution d’un autre jeu professionnel FIFA 20 avec un ensemble de papier rock ou de ciseaux.

FIFA 20 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

