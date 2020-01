FIFA 20 et Call of Duty: Modern Warfare sont les jeux les plus vendus au Royaume-Uni au détail en 2019

Par Sherif Saed,

Vendredi 3 janvier 2020 11h04 GMT

Pour ne choquer personne, les deux jeux les plus vendus au détail au Royaume-Uni l’année dernière étaient Call of Duty et FIFA.

GfK a dévoilé la liste des meilleurs vendeurs sur Vente au détail au Royaume-Uni en 2019. Les ventes physiques de jeux ont continué de baisser dans le pays, ayant baissé de 19,8% en 2019.

FIFA 20 est arrivé en tête, avec 1,5 million d’exemplaires physiques vendus, une baisse par rapport aux 1,8 million de FIFA 19 l’année précédente. Call of Duty: Modern Warfare a vendu 1,92 million, une augmentation décente par rapport aux 1,72 million de Black Ops 4.

Mario Kart 8: Deluxe a atterri au numéro trois, vendant 465062 unités, une légère augmentation par rapport à son parcours de 2018. Star Wars Jedi: Fallen Order se classait bien au quatrième rang, avec 438 465 unités vendues.

Le physique et le numérique combinés ont généré 3,77 milliards de livres sterling en 2019, une baisse de 3,4% par rapport à l’année dernière. Il s’agit de la première baisse des revenus globaux depuis 2012, elle-même une autre année de fin de génération.

Voyez combien d’exemplaires les dix premiers ont réussi à vendre ci-dessous (physiques uniquement):

FIFA 20 – 1 502 191.

Call of Duty: Modern Warfare – 1,192,211.

Mario Kart 8: Deluxe – 465062.

Star Wars Jedi: Fallen Order – 438,465.

Red Dead Redemption 2 – 306 392.

FIFA 19 – 278 417.

Épée Pokémon – 273 991.

Crash Team Racing Nitro-Fueled – 267 285.

GTA 5 – 247 357.

La division 2 – 237 226.

