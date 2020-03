FIFA 20 Pros Play Play Rock, Paper, Scissors To Decide Winner After Server Problems

La semaine dernière, les serveurs d’EA rencontraient des problèmes assez graves. Ce qui a eu un impact sur les joueurs réguliers, bien sûr, mais aussi sur les pros essayant de jouer des tournois internationaux, et à un moment donné, les choses se sont tellement détériorées pour les joueurs de la FIFA qu’ils ont eu recours à Rock, Paper, Scissors pour décider des gagnants.

Comme le rapporte Polygon, au milieu d’autres joueurs incapables de se connecter pour se jouer à l’heure prévue, Shaun “Brandsha” Galea et Hasan “Hasoo19” Eker n’ont tout simplement pas pu démarrer leur match, et ont donc eu recours à un jeu de Rock , Papier, Ciseaux pour déterminer un gagnant.

C’est une situation chaotique, et bien qu’il soit facile pour les fans de la FIFA de pointer du doigt le jeu lui-même et les serveurs d’EA, cela est certainement plus le résultat d’une mauvaise organisation du tournoi qui ne permet pas des retards / problèmes comme celui-ci (règles d’EA pour la compétition dire que les jeux doivent être joués pendant une «fenêtre»).

.