FIFA 20 recevra un uniforme de Chapulín Colorado pour Ultimate Team

Le 21 février 1929 est né Roberto Gómez Bolaños, un comédien mexicain mieux connu sous le nom de Chespirito. Comme c’est l’un des maîtres de la comédie latino-américaine, EA ne voulait pas manquer cette date. C’est pourquoi il le célébrera avec un uniforme de Chapulín Colorado pour le mode FIFA 20 Ultimate Team.

L’uniforme de Chapulín Colorado sera disponible en FUT 20, l’une des formes les plus populaires de FIFA 20. Il s’agit d’un uniforme composé d’une chemise rouge décorée au centre d’un cœur jaune avec les initiales «CH». Pour sa part, le short est jaune avec des accents rouges.

Si vous avez déjà vu Chapulín Colorado, vous remarquerez sûrement que l’uniforme est un hommage clair à ses vêtements. Bien qu’il ne possède pas la casquette qui couvre sa tête et ses antennes, le costume pour footballeurs respecte la plupart des éléments importants de la tenue.

Tu veux le voir? Ensuite, nous ne vous en dirons pas plus et nous vous le présentons ci-dessous:

Il est à noter que l’hommage à Chespirito ne se limitera pas à cet uniforme. Ce qui se passe, c’est qu’Electronic Arts a également mis en place des drapeaux et des panneaux publicitaires faisant allusion au Chillón Chipote, l’arme du Chapulín Colorado. En outre, les personnages peuvent célébrer des objectifs avec un saut dans le style du personnage.

Selon Electronic Arts, le contenu de Chapulín Colorado pour FUT 20 sera disponible sur FIFA 20 pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Pour obtenir l’uniforme, vous devez télécharger une nouvelle mise à jour pour FIFA 20.

FIFA 20 peut être réalisé sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de football populaire si vous cliquez ici.

