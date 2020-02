FIFA 20 TOTW 24 annoncé – nouveau classement Bruno Fernandes Ultimate Team – HITC

Arts électroniques

EA a annoncé le FIFA 20 TOTW 24 et il inclut Bruno Fernandes dans le XI de départ avec un nouveau classement FIFA Ultimate Team.

EA 20 TOTW 24 a été annoncé par EA sur Twitter. Il est livré avec un onze de départ et un banc de joueurs Ultimate Team avec de nouvelles notes, et l’un d’eux comprend Bruno Fernandes de Manchester United. De nombreux médias et nous-mêmes avions prédit son inclusion, mais nous sommes certes déçus par l’absence de certains.

FIFA 20 TOTW 23 d’EA comprenait Harry Maguire de Man United et Pepe d’Arsenal. Ces deux équipes ont de meilleurs joueurs dans l’équipe de la semaine à partir du XI pour la 24e version, en attendant, il y a aussi une foule d’autres noms reconnaissables de la LA Liga et de la Bundesliga.

Ci-dessous, vous trouverez l’équipe annoncée.

FIFA 20 TOTW 24 à partir du 11

Le FIFA 20 TOTW 24 à partir de 11 comprend les joueurs suivants avec leurs nouvelles cotes de carte Ultimate Team:

GK: Aitor – Levante – 84

LB: Nacho Monreal – Real Sociedad – 84

LB: Kolarov – Roma – 87

CB: ZAGADOU – Borussia Dortmund – 82

CB: Pallois – Nantes – 84

CM: Koke – Atletico Madrid – 86

CM: Fernando – Séville – 84

CAM: Bruno Fernandes – Manchester United – 88

LM: Aubameyang – Arsenal – 89

ST: Lewandowski – Bayern Munich – 93

Remplaçants de FIFA 20 TOTW 24:

GK: Muslera – 84 – Galatasaray S.K.

ST: Niang – 81 – Stade Rennais F.C.

ST: Remy – 81 – Lille OSC

RW: Marusic – 81 – S.S.Lazio

CM: Nkunku– 81 – RB Leipzig

LB: Van Aanholt – 81 – Crystal Palace F.C

Réserves FIFA 2O TOTW 24:

CAM: Pena – 78 – FC Emmen

CM: Gortler – 75 – FC Eintracht Bamberg

LF: Burke – 75 – Shamrock Rovers

ST: Stroh-Engel- 74 – SpgVgg Unterhaching

ST: David – 80 – Gent

Quand FIFA 20 TOTW 24 sera-t-il disponible?

Le FIFA 20 TOTW 24 sera disponible pour obtenir des packs à 18h00 GMT.

Comme ailleurs, le FIFA 20 TOTW 24 sera disponible aux heures de 10:00 PST et 13:00 EST.

Certains joueurs seront déçus par l’absence de Messi, mais en tant que fan des Wolves, je suis très déçu de ne pas voir Diogo Jota faire le banc.

Mais que pouvez-vous faire quand EA déteste votre équipe et favorise les clubs traditionnellement «grands»?

