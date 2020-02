FIFA 20 TOTW 24 prévisions et temps de sortie pour Ultimate Team – Bruno Fernandes et Erling Haaland – HITC

Quelques prédictions FIFA 20 TOTW 24 ainsi que l’heure de sortie de l’événement hebdomadaire Ultimate Team.

La FIFA 20 Shapeshifters Team 1 a récemment été annoncée, mais maintenant les fans se tournent vers FIFA 20 TOTW 24. Vous trouverez ici l’heure de sortie, les prédictions partagées en ligne et les joueurs que nous attendons personnellement d’être inclus.

FIFA 20 TOTW 23 d’EA incluait Pepe d’Arsenal et Harry Maguire de Manchester United, et il est probable que les artilleurs et les diables rouges auront une fois de plus un autre joueur inclus dans l’équipe de la semaine.

Cependant, à en juger par les nôtres et les prévisions des autres, il est également probable que nous verrons de nouveaux visages d’autres équipes de Premier League ainsi qu’ailleurs.

Quand sortira le FIFA 20 TOTW 24?

Le FIFA 20 TOTW 24 devrait sortir le 26 février à 18h00 GMT.

EA devrait annoncer les cartes FIFA 20 TOTW 24 Ultimate Team à la même date à 15h00 pour qu’elles soient ensuite libérées trois heures après.

Comme ailleurs, cela signifie que les heures d’annonce doivent être 07h00 PST et 10h00 EST, avec des heures de sortie de 10h00 PST et 13h00 EST.

En ce qui concerne les joueurs qui seront inclus, vous trouverez ci-dessous certaines des prédictions des nôtres et des autres.

FIFA 20 TOTW 23

Prédictions FIFA 20 TOTW 24

Nos prédictions pour FIFA 20 TOTW 24 incluent Diogo Jota et Willy Boly de Wolverhampton Wanderers en Premier League.

Deux autres prévisions que nous avons pour FIFA 20 TOTW 24 incluent également Bruno Fernandes de Manchester United et Erling Haaland de Borussia Dortmund.

Une autre prédiction que nous avons comprend l’attaquant très demandé d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang.

Bruno Fernandes est une prédiction évidente car il a transformé à lui seul Manchester United en une redoutable tenue, tandis que Haaland continue d’être une mégastarque qui hante les Glazers et Ed Woodward.

Quant à Aubameyang, il a marqué deux fois contre Everton dans la passionnante victoire 3-2 d’Arsenal.

Maintenant, je pourrais être partisan en tant que fan des Wolves locaux, mais nous pensons que Diogo Jota et Willy Boly sont tous deux des moûts. Diogo Jota est un attaquant qui a réussi un triplé contre l’Espanyol lors de l’affrontement des Wolves en Ligue Europa, puis il a marqué deux fois contre Norwich dans une défaite 3-0. Oui, nous savons que les tournois ne sont pas pris en compte, mais Diogo, Diogo ne peut pas être ignoré.

Willy Boly est un concurrent extérieur en tant que CB, mais nous pensons qu’il devrait également être inclus car les Wolves ont gardé une feuille blanche à chaque match depuis son retour de blessure (quatre feuilles blanches d’affilée).

Loin de nos prédictions et de nos désirs qui sont fortement dominés par la Premier League et les Wolves en particulier, DBLTAP a prédit des goûts de Florian Kainz du FC Koln, de Serge Gnarby du Bayern Munich et du choix toujours évident de Lionel Messi de Barcelone.

Pendant ce temps, ce site Web FIFA 20 Ultimate Team n’a pas Jota inclus dans le onze de départ ou sur le banc, car leurs prédictions favorisent plutôt des gens comme Edin Dzeko. Ils prédisent également Aaron Ramsey de la Juventus au milieu de terrain, Marcus Alonso de Chelsea en défense et Aitor de Levante au but.

Ce sont des prédictions de l’équipe FIFA 20 de la semaine 24. Nous gardons les doigts croisés pour Jota malgré le fait que certaines personnes diront qu’il n’a marqué que contre «havin» you »Norwich.

