FIFA Pro perd après un match qui interdit un objectif clairement atteint

Les tirs au but sont cruels dans le meilleur des cas, mais je n’ai jamais rien vu de tel.

Il s’agit de Giuseppe Guastella, un joueur de la FIFA si bon qu’il joue pour la branche esports de LA Galaxy, prenant ce qui serait le dernier coup de feu en fusillade. Comme vous, et tous les autres yeux peuvent le voir, la balle frappe la gauche à la verticale, les canons reviennent sur le visage puis rentre. Le filet ondule, la balle finit par reposer à l’arrière, c’est un but.

Seul FIFA 2o, pour quelque raison que ce soit, ne compte pas. Comparez les visuels avec le commentaire dans l’enregistrement de Guastella ci-dessous:

C’est déchirant. Ce qui est pire, c’est que les organisateurs du tournoi, bien qu’ils aient vu le ballon rentrer, se sont rangés du côté de la détermination du jeu de ne pas rentrer et ont éliminé Guastella des qualifications nord-américaines pour la FIFA Ultimate Team Champions Cup.

Même s’il est entré. Et nous pouvions tous le voir.

“Si c’était un autre professionnel de haut niveau en compétition dans un autre jeu d’esports, des choses comme ça ne se produiraient pas!” Guastella a dit après, et il a raison! Les bugs et les hoquets font partie de la vie du jeu vidéo, mais la faute réside certainement dans les organisateurs du tournoi et les règles permettant à une telle erreur technique flagrante de se tenir.

Même s’il n’y a aucune possibilité de compter l’objectif, c’est sûrement une raison pour une relecture, autant qu’une déconnexion ou une défaillance matérielle se produit dans n’importe quel autre tournoi de jeu professionnel.

Parce que aussi ennuyeux que cela ait pu être pour les organisateurs, l’alternative – le désordre que nous avons vu ci-dessus – est sûrement pire!

