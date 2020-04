Fight of Animals lance une nouvelle bande-annonce après sa sortie sur Nintendo Switch

Il y a quelques jours, plus précisément le 9 avril, il a été publié Combat d’animaux dans l’eShop de la console Joy-Cons, le jeu de combat d’animaux bizarre basé sur des mèmes Internet populaires; Il s’agit du troisième ouvrage du développeur indépendant Digital Crafter, après la salle de jeu de Lamia et Fight of Gods, et il promet un combat simple et divertissant entre deux joueurs, basé sur des combos puissants et des mouvements spéciaux qui ne nécessitent pas de combinaisons de boutons compliquées, mais au Au contraire, appuyez sur une adresse et un bouton spécifique, suivant légèrement la suite de la célèbre saga de combats de combats de Nintendo. Pouvez-vous obtenir le titre convoité de King of Animals? Combattez pour lui à travers un mode intrépide Arcade où nous devons lutter contre chacune de ces créatures uniques au combat conçues pour que même les moins experts dans le genre de combat exigeant puissent se montrer, car ils sont basés sur un système de combos très simple – des boutons de livre de partout dans le monde. la vie et les capacités spéciales basées sur la combinaison de différentes directions et d’un seul bouton. Combattez avec des gens du monde entier de manière complète en ligne, ou avec vos connaissances les plus proches par le biais de l’habituel contre le local, et préparez-vous à devenir le champion le plus bestial du monde entier.

Pour finir de convaincre ceux qui ont des doutes quant à l’opportunité de mettre la main sur ce nouveau jeu de combat le plus particulier, vous pouvez jeter un œil à sa dernière bande-annonce, où les différents combattants sont présentés – certains quelque peu inquiétants – en mouvement :

Bande-annonce de Fight of Animals (Nintendo Switch eShop)

