Fight of Animals, préparez les meilleurs mèmes à combattre sur Nintendo Switch

Un nouveau jeu de combat prépare le tatami pour commencer leurs combats les plus extravagants, mais cette fois avec des animaux quelque peu différents, une formule qui, qui a plus de mémoire de l’ère 16 bits, peut immédiatement Rappelez-vous un jeu particulier comme Brutal: Paws of Fury, qui a frappé la SNES parmi d’autres plates-formes. Quant à ce nouveau titre de combat 1vs1, assez révélateur de nom Combat d’animaux, qui prévoit d’atterrir dans l’eShop de la console hybride, nous changeons un peu les termes, car, en plus d’être des figures et des scénarios en trois dimensions, les protagonistes ont des figures plutôt anthropomorphes, pour la capture suggestive de l’attention des plus les fans de la fourrure, tirés de certains des mèmes les plus connus au niveau international, pas tant pour la scène nationale, même si cela peut sembler plus d’un pour ceux qui accordent une attention particulière aux réseaux ces dernières années.

Gameplay Fight of Animals (Nintendo Switch eShop)

Battez-vous pour obtenir le titre convoité du roi des animaux, grâce à un mode Arcade intrépide où nous devons lutter contre chacune de ces créatures uniques au combat conçues pour que même les personnes les moins qualifiées dans le genre de combat exigeant puissent se montrer , car ils sont basés sur un système de combos des plus simples – des boutons d’écrasement de toute une vie – et des compétences spéciales basées sur la combinaison de différentes directions et un seul bouton – très style route plantés par la franchise Super Smash Bros. Combattez avec des gens du monde entier de manière complète en ligne, ou avec vos connaissances les plus proches à travers le contre local habituel, et préparez-vous à devenir le meilleur champion des bêtes du monde entier. Ce titre atterrira sur le Nintendo Switch eShop pour fin mars.

