Figment: Creed Valley apportera plus de folie musicale pour changer cet automne

Bedtime Digital Games a révélé que Figment: Creed Valley est destiné à arriver sur Switch à l’automne 2020. Une nouvelle bande-annonce a également été publiée, montrant certaines des choses que vous aborderez dans cette prochaine suite.

Un rappel à Invention, qui est apparu pour la première fois sur Switch en 2018, cette nouvelle version suit l’histoire des héros Dusty et Piper après la fin de leur mission de rétablir la paix dans The Mind. Cette fois, un nouvel adversaire menace son équilibre, et Dusty et Piper doivent se rendre à Creed Valley – où se forment les croyances et les idéaux de The Mind – pour affronter leur ennemi “le plus menaçant et le plus théâtral” jusqu’à présent.

Vous affronterez de nouveaux ennemis en parcourant les nouveaux défis du jeu, en explorant les deux états fondamentaux de The Mind: Open-minded et Closed-minded. Vous devrez basculer entre ces états et vous adapter à l’environnement changeant pour aller de l’avant, avec des énigmes et des combats de boss musicaux à nouveau présents.

Niels Sørensen, concepteur principal de Figment: Creed Valley, a souligné l’importance de la façon dont la narration du jeu a été construite:

“C’est une histoire qui fonctionne à deux niveaux – un niveau immédiat sur un héros face à ses ennemis mais aussi à un niveau plus abstrait sur une personne essayant de sortir des normes de la société et de trouver sa propre voie dans le monde.”

Nous avons quelques captures d’écran et une liste de fonctionnalités à vérifier ci-dessous.

Les joueurs peuvent s’attendre:

– Un nouveau chapitre de Figment avec sa propre histoire autonome

– Nouveaux cauchemars chantants avec leurs propres chansons et thèmes originaux

– Deux faces du même monde avec un mécanisme unique de changement d’état

– Un style narratif et artistique fantaisiste

– Les mystères se dévoilent alors qu’ils s’aventurent dans les profondeurs de The Mind

Si vous n’avez pas joué à l’original, n’hésitez pas à consulter notre critique publiée au moment du lancement de ce jeu pour en savoir plus. Nous avons fait l’éloge du jeu original pour sa merveilleuse esthétique et pour la façon dont il traite son sujet lourd, alors nous espérons qu’il en sera de même cette fois-ci.

.