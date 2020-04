Fille que nous recherchons – comment décrire Tifa! – HITC

Comment décrire Tifa dans le remake de Final Fantasy VII en ce qui concerne les choix pour la description de “la fille que nous recherchons”.

On estime que le remake de Final Fantasy VII est la troisième exclusivité PS4 la plus vendue sur PSN, ce qui signifie que beaucoup de gens apprécient la compagnie de Barret et surtout de Jessie. Cependant, alors que la meilleure fille du jeu est une carotte qui ne peut pas être atteinte, le choix de dialogue «fille que nous recherchons» vous donne la possibilité de décrire Tifa pour obtenir une scène semi-romantique avec elle dans le chapitre 14.

Il y a beaucoup de choix dans le remake de Final Fantasy VII et bien que certains d’entre eux soient purement superficiels et pour un spectacle comme dans Persona 5 Royal, il y en a beaucoup qui entraînent des quêtes secondaires uniques et des cinématiques / interactions. C’est bien car cela rend un deuxième playthrough extrêmement utile.

Bien que cela puisse ne pas sembler être un choix de poids, choisir comment décrire Tifa en réponse à la description de la «fille que nous recherchons» a en fait des ramifications pour le chapitre 14. Et, selon que vous êtes tombé tête baissée talons pour le boxeur ou le cueilleur de fleurs, vous voudrez être prudent avec vos mots.

Fille nous recherchons des choix dans FF7 Remake

Il y a trois choix en réponse à “la fille que nous recherchons” dans le remake de Final Fantasy VII:

Elle est en grande forme

C’est une grande combattante

Elle est excellente pour gérer les livres

Ces choix sont la façon dont vous souhaitez refléter les sentiments de Cloud à propos de Tifa. Dire que son physique est formidable se traduira par une attirance romantique pour lui, tandis que ses capacités de combat garderont les choses au milieu afin que Cloud puisse toujours tomber amoureux d’elle.

Pendant ce temps, dire qu’elle est géniale avec les livres augmentera les chances que Cloud poursuive Aerith par opposition à son compagnon à vie.

Tifa ou Aerith dans FF7 Remake?

Votre réponse à la description de Tifa dans le remake de Final Fantasy VII vous aidera à déterminer votre choix d’Aerith.

Tifa ou Aerith est l’un des choix tacites du remake de Final Fantasy VII, et la «fille que nous recherchons» vous aidera à déterminer votre résultat.

Si vous souhaitez avoir une rencontre semi-romantique avec le boxeur au chapitre 14, assurez-vous de complimenter sa forme, sinon félicitez-la pour ses compétences en livre pour augmenter vos chances d’avoir une conversation romantique avec Aerith.

Bien qu’il soit vrai que Tifa est en forme ridiculement bonne et qu’elle est un bon combattant, elle est loin d’être aussi amusante ou intéressante d’être autour d’Aerith, donc c’est quelque chose à considérer quand il s’agit de savoir si vous devez ou non la personnaliser.

Nous ne gâcherons pas les scènes semi-romantiques qui se produisent avec l’une ou l’autre dame au chapitre 14, mais ce que nous dirons, c’est qu’aucune d’entre elles n’est trop joyeuse.

