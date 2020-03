Filles américaines, Stephen Malkmus et plus

Photo: 4AD

Il y a beaucoup de musique là-bas. Pour vous aider à réduire le bruit, chaque semaine, l’A.V. Le club rafle A-Sides, cinq versions récentes qui, selon nous, valent votre temps. Vous pouvez les écouter et bien plus sur notre playlist Spotify, et si vous aimez ce que vous entendez, nous vous encourageons à acheter la musique des artistes en vedette directement sur les liens fournis ci-dessous.

[4AD/Royal Mountain, March 6]

Avec Heavy Light, la leader des filles américaines Meg Remy revient en arrière. Gone est la grande disco-pop tentaculaire de In A Poem Unlimited – à l’exception des nuances de celui-ci dans l’ouvreur face au funk «4 American Dollars», une condamnation brûlante du rêve américain – et à sa place sont des récits intimes, évocateurs et fracturés qui trouvent Remy dans une profonde réflexion. L’écriture de chansons, associée à une approche d’enregistrement en direct et à la présence de collages d’interviews où les membres du groupe parlent à eux-mêmes et se souviennent de souvenirs douloureux, pousse Heavy Light à se déployer naturellement et comme un rêve brumeux. Il y a des échos des héros de Jersey Bruce Springsteen et Patti Smith dans la cinématique “IOU” et “The Quiver to The Bomb” capture toute l’existence humaine dans un espace au piano. Les arrangements de percussions grooveuses d’Ed Squires construisent l’épine dorsale inestimable, créant une atmosphère idéale pour Remy pour construire les performances électrisantes qui rendent sa musique si fascinante. [Matt Williams]

[New West Records, March 6]

Le nouvel album de l’auteure indie-pop Caroline Rose raconte une histoire qui transforme un appel téléphonique erroné en une quête semi-délirante vers l’ouest pour conquérir Hollywood. Comme avec tant de récits musicaux soigneusement tracés, les caractérisations scannent plus facilement que n’importe quelle histoire spécifique ne se transforme. Musicalement, cependant, Superstar est une déclaration cohérente: des numéros synthétisés qui combinent la mélancolie éthérée de la pop de chambre («Pipe Dreams») avec le fanfaron propulsif de la pop réelle («Got To Go My Own Way»), parfois sur la même piste (“Pensez-vous que nous durerons pour toujours?”). Si cela signifie moins des oscillations imprévisibles qui ont rendu Loner, le précédent album de Rose, si grisant, il s’accompagne de ses propres aigus majeurs, comme la façon dont elle étire et tord les lignes prêtes pour le texte. Aucune pression cependant, pourriez-vous me dire oui ou non? » dans un allongement chantant ponctué de dance-y staccato. En d’autres termes: un tour d’étoile majeur. [Jesse Hassenger]

RAP. Ferreira, Purple Moonlight Pages



[Ruby Yacht, March 6]

RAP. Ferreira est le dernier raffinement de Rory Ferreira, une voix densément lyrique qui a utilisé une renommée culte croissante pour construire Ruby Yacht, un collectif d’artistes partageant les mêmes idées basé dans le Maine. Son ancien travail en tant que Milo était plus fermement ancré dans la tradition souterraine de la côte ouest – des rythmes méditatifs calmes et des combats de rap contre la culture dominante – mais Purple Moonlight Pages est relativement bruyant, prenant des coups de langue swing jazz sur «Noncipher», et offrant un court, sincère reprise du Pharaon Sanders “Le Créateur a un Masterplan.” Ferreira a une voix calme et fluide qui demande une écoute attentive et des récompenses avec des histoires sur la façon de faire “Blanchisserie” avec son fils et de créer des chansons vibrantes pour l’art. Une apparition du poète et musicien sous-estimé Mike Ladd sur «Une idée est une œuvre d’art» souligne son lien avec les fusions antérieures de rythmes et de poésie parlée, et une étoile brillante parmi tant d’autres. [Mosi Reeves]

[Exploding in Sound, February 28]

Chappy Hull a passé la dernière décennie à manier sa guitare dans des groupes de rock galvanique et punk, Gnarwhal et Pile. Mais lors de ses débuts en tant que Shell of a Shell, son projet solo basé à Nashville qui s’est transformé en un véritable groupe, Hull se retrouve à réduire les solos de guitare noués pour faire place à des confrontations tentaculaires avec la dépression. Chaque chanson a des flashs d’une attaque de panique insultée et à basse altitude: les mélodies anxieuses entrecroisées de «My Wildfire», la spirale furieuse se terminant par «Don’t Expect», la façon dont Hull chante cette note mineure sur le pont de “Drôle”. En écoutant Away Team, il est facile d’imaginer entendre le groupe – composé de Hull, du guitariste Dylan Liverman, du bassiste Noel Richards et du batteur Ian Sundstrom – répéter dans un espace d’entraînement au bout du couloir et suspendre votre propre répétition pour vous émerveiller de ce qui se passe ensuite porte. Il y a une réflexion bienvenue dans le coin de Hull du monde du rock indépendant ici, et cela signale un sentiment croissant de contrôle en lui-même en tant qu’auteur-compositeur. [Nina Corcoran]

[Matador, March 6]

Le parcours artistique étrange et imprévisible de Stephen Malkmus a été un baume très apaisant pour soulager la douleur de perdre Pavement. Il y a des gisements d’or solide dans le catalogue de chansons en grande partie inaccessible de l’ancien chanteur de Pavement, et Traditional Techniques – son neuvième album solo – se classe facilement comme l’un de ses plus convaincants. Il taquine avec des teintures sur cette collection de méditations folkloriques taillées au coin du feu. Les fleurs de sitar et de flûte embellissent là où elles pourraient facilement s’encombrer, et quand il suggère sournoisement que vous «soyez évidemment vrai dans votre cœur et votre âme» sur la rêverie argentée de la Convention de Fairport «Cash Up», il capture l’esprit insaisissable de l’album – qui n’offre pas de réponses faciles, confronté stoïquement à une résignation digne. La charogne et la décadence et les fins malheureuses peuvent être inévitables, mais en fin de compte, ce sont toutes des ordures émotionnelles surréalistes dans le monde fascinant et non traditionnel qu’il habite, dépourvu de sentimentalité bon marché et lourd de conscience de soi. [John Everhart]

