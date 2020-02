Films DCEU classés par résultats au box-office

Le film de Harley Quinn, Birds of Prey, est sorti en salles ce week-end, mais il n’a pas si bien réussi. Malgré les critiques positives et la puissance des stars avec Margot Robbie à la tête de la distribution d’ensemble, le film de bande dessinée a fait des millions de moins que prévu aux États-Unis et dans le monde.

En fait, il s’est ouvert au chiffre le plus bas du box-office dans tout l’univers étendu de DC. Pour mettre son ouverture de 33,2 millions de dollars US dans son contexte, nous arrondissons les résultats du box-office national du premier week-end pour tous les films DCEU jusqu’à présent, ainsi que leurs chiffres globaux au box-office mondial.

Gardez à l’esprit que ce classement ne concerne que les films DCEU, qui ont commencé en 2013 avec Man of Steel. Le film Joaquin Phoenix Joker, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, est un film de DC mais ne fait pas partie du DCEU.

Malgré de mauvaises critiques, Batman v Superman: Dawn of Justice de Zack Snyder a connu le plus grand week-end d’ouverture aux États-Unis pour le film DCEU, avec 166 millions de dollars de recettes au box-office.

Aquaman, avec Jason Momoa, a commencé avec seulement 67,8 millions de dollars au box-office américain, ce qui à l’époque était le début le plus bas jamais enregistré pour un film DCEU. Cependant, il s’est amélioré aux États-Unis et a fait des progrès phénoménaux à l’échelle internationale pour terminer avec 1,15 milliard de dollars. C’est le seul film DCEU à dépasser le milliard de dollars au box-office mondial.

À noter également, Birds of Prey est le premier film DCEU coté R. Bien qu’il existe bien sûr des exceptions comme Deadpool, les films classés R sont généralement moins performants que les films PG-13. Il convient également de mentionner qu’en comparant Birds of Prey à d’autres films DCEU, Birds of Prey est sorti en février, ce qui est généralement plus lent que l’été.

Vous pouvez voir le classement complet ci-dessous; tous les numéros de billetterie proviennent de BoxOfficeMojo.

Pour l’avenir, certains des prochains films de DCEU incluent Wonder Woman 1984 et Black Adam, en plus des suites de Shazam et Aquaman.

Classement au box-office DCEU

Batman v Superman: l’aube de la justice

Ouverture aux États-Unis – 166 M $ Total mondial – 873,6 M $

Suicide Squad

Ouverture aux États-Unis – 133,7 M $ Total mondial – 746,8 M $

Homme d’acier

Ouverture aux États-Unis – 116,6 M $ Total mondial – 668 M $

Wonder Woman

Ouverture aux États-Unis – 103,3 M $ Total mondial – 821,8 M $

Ligue de justice

Ouverture aux États-Unis – 93,8 M $ Total mondial – 657,9 M $

Aquaman

Ouverture aux États-Unis – 67,8 M $ Total mondial – 1,15 G $

Shazam

Ouverture aux États-Unis – 53,5 M $ Total mondial – 365,9 M $

Oiseaux de proie

Ouverture aux États-Unis – 33,2 M $ Total mondial (jusqu’à présent) – 81,2 M $

Dans la critique de GameSpot sur Birds of Prey, Meg Downey a déclaré: “C’est le genre de jeu cinétique à haute énergie qui vient avec une valeur de rejeu intégrée et prouve exactement pourquoi Harley Quinn est devenu un personnage si attachant et aimé dans la culture pop. panthéon. Si c’est dans cette direction que se dirige le DCEU, l’avenir s’annonce radieux. “

Pour en savoir plus sur Birds of Prey, en savoir plus sur la fin du film, que Joker soit ou non dans le film, et le lien avec la première apparition de Harley dans Suicide Squad.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: critique des spoilers Birds of Prey et oeufs de Pâques – Pourquoi c’est encore notre film DC moderne préféré