Fin de la production d’Evangelion 3.0 + 1.0

Enfin, après de nombreuses spéculations et inquiétudes Evangelion 3.0 +1.0, le film a terminé sa production et est prêt pour sa date de sortie le 27 juin de cette année. La nouvelle vient d’une actrice de ce futur long métrage, donc il n’y a rien à craindre. Du moins pour l’instant.

Via votre compte Twitter, Megumi Ogata, qui prête sa voix à Shinji Ikari dans la franchise, il a annoncé que les enregistrements vocaux étaient déjà terminés.

【本 日】 「シ ン ・ ン 劇場版 リ オ 本 劇場版」 、! の 収録 終了!

… と い い つ つ 大 の ま な。 リ テ イ ク も ろ 未 れ に 験 験 さ れ が が れ が が が れ れ れ れ れ れ と と と と

そ れ も 含 め て 、 や っ ぱ り # エ ヴ ァ。

公開 の 、 最後 の 瞬間 ま で ベ ス ト し っ て。 待 っ て て 。… Pic.twitter.com/EXiV6o8LXK

– 緒 方 恵 美 【2/29 生 ラ イ ブ 配 信】 M’s BAR! (@Megumi_Ogata) 25 février 2020

Cependant, il semble qu’il y ait encore quelques choses à faire dans les coulisses, mais il nous assure qu’il fera de son mieux jusqu’à la première du film.

Et puisque nous parlons Evangelion, rappelez-vous que de nouvelles éditions du manga arriveront en l’honneur de ce prochain film. Apprenez plus de détails en cliquant sur le lien suivant. D’un autre côté, si vous êtes fan des personnages célèbres Funko POP!Il y aura également des nouvelles de cette franchise et elles ont l’air plutôt bien.

Via: Anime News Network

