Final Fantasy 13 décalé pour que le remake de FF7 puisse s’exécuter

Final Fantasy VII Remake obtient des éloges et une attention mérités, à la fois comme une récréation d’un classique bien-aimé et comme une entrée de série finement construite à elle seule. Il reste fidèle à la source, mais diverge audacieusement de l’original de 1997 pour enrichir ce qui n’était qu’une partie de l’histoire globale. Comme je soupçonne que FFVII Remake est en train de brouiller de nombreuses personnes qui étaient soit des fans ou des nouveaux venus, vous ne savez peut-être pas que ses influences dans le flux de jeu et les systèmes peuvent être retracées à un autre Final Fantasy qui a osé être radicalement différent.

Alors, laissez-moi vous parler de Final Fantasy XIII. C’est certainement l’une des entrées les plus conflictuelles, mais j’ai trouvé une bonne raison de l’examiner de plus près et de mettre mon jeu actuel à bon escient – en jouant les deux jeux côte à côte, les parallèles entre les deux deviennent assez clair. De la mécanique de décalage qui fait cliquer le combat au rythme contrôlé des sections linéaires, FFVII Remake emprunte à FFXIII quand il en a le plus besoin.

Similitude stupéfiante

Les ennemis étourdissants ont été introduits dans la série dans FFXIII comme un moyen d’encourager les considérations tactiques en dehors de simplement frapper les faiblesses élémentaires et de gérer les rôles du parti. Lorsque vous empilez des attaques sur un ennemi, leur barre “Bonus de chaîne” se remplit (également un multiplicateur de dégâts). Une fois qu’il est rempli, l’ennemi est alors décalé et subit beaucoup plus de dégâts tant que l’état de décalage est actif. Certaines attaques, ou une combinaison de celles-ci, contribuent davantage à la barre de bonus de la chaîne, mais une fois que le décalage est en vigueur, le jeu vous encourage à commander au groupe de profiter et à effectuer un smackdown de plus en plus lourd. Cependant, les ennemis ne gèlent pas ou ne sont pas étourdis lorsqu’ils sont décalés, ils continuent d’attaquer. Donc, même si l’agression pure est la meilleure, vous ne pouvez pas complètement oublier la préservation des fêtes. Ce système vous donne quelque chose à rechercher et à exploiter au combat, et il est impératif d’apprendre, sinon vous aurez du mal à vaincre les ennemis de niveau intermédiaire à élevé.

Accumuler le multiplicateur de bonus de chaîne avec un effet décalé est assez satisfaisant contre les boss dans FFXIII.

FFVII Remake ne prend pas nécessairement ce système et ne l’adopte pas individuellement, mais les principes de base sont les mêmes. Vous accumulez des dégâts et frappez avec des attaques spécifiques pour augmenter la jauge de décalage d’un ennemi, et une fois qu’il sera rempli, il prendra un multiplicateur de dégâts, vous donnant ainsi la fenêtre d’opportunité dont vous avez bien besoin pour vous lamenter efficacement. Il est satisfaisant d’écraser le pire de Shinra avec de lourdes oscillations de position Punisher de l’épée buster de Cloud, en particulier lorsque vous obtenez un bonus de dégâts de 160% (et même plus tard dans le jeu) alors qu’ils attendent impuissants pour récupérer. Bien que ce ne soit pas important pour les fous de bas niveau, comme dans FFXIII, il est sage de prendre en compte les échelons dans votre stratégie pour des ennemis et des boss plus coriaces.

Alors que l’effet de décalage de FFVII Remake étourdit l’ennemi ciblé, la gestion d’une approche agressive reste le défi car vous faites souvent face à plusieurs menaces en temps réel. Bien sûr, le changement de rôle basé sur le menu de FFXIII est loin de l’objectif d’action que nous avons maintenant, mais les deux jeux partagent le même acte d’équilibrage; évaluer les opportunités de construire et d’exploiter en titubant tout en gardant à l’esprit vos ressources ATB et le statut de chaque membre du groupe au milieu de combats chaotiques.

Le combat en temps réel de FFVII Remake encourage également les ennemis stupéfiants et vos coups pour un maximum de dégâts.

Certes, c’est un peu un voyage qui rebondit entre FFXIII et FFVII Remake car il renforce à quel point le système de ce dernier peut être incroyable en fusionnant judicieusement plusieurs styles de combat. Autant j’aime le voyage de Lightning (et réalisant que les ennemis de Vanille avaient tous tort) et le système de combat à l’intérieur, cela ressemble maintenant à une expérience pour les futurs mécaniciens. La même chose peut être dite pour FFXV, le premier passage de la série à des batailles en temps réel – c’était un système amusant à utiliser, mais il avait sa part de pièces manquantes, presque un demi-pas apparemment nécessaire avant FFVII Remake.

La seule voie à suivre

FFXIII est souvent critiqué pour sa structure explicitement linéaire à travers une grande partie du jeu, n’offrant qu’occasionnellement un court chemin de ramification pour un coffre au trésor et pas grand chose d’autre. Beaucoup ont décrié le manque de villes animées, de cachots maussades et d’un surmonde avec des secrets cachés, qui ont été gardés secrets jusqu’à ce que le jeu ouvre enfin plusieurs heures. Je comprends la déception qui vient d’avoir un jeu qui repose fortement sur un chemin critique seul, mais la linéarité n’est pas intrinsèquement mauvaise. En fait, il est nécessaire de créer des scénarios dramatiques et bien rythmés et des combats au coup par coup, que FFVII Remake exécute si remarquablement.

Dans les limites de la linéarité, FFVII Remake est capable de présenter bon nombre de ses moments clés sous leur meilleur jour.

FFVII Remake fait clairement bien plus que tracer un chemin à parcourir. Midgar présente des zones de hub pleines de vie, telles que le quartier rouge de Wall Market et les bidonvilles opprimés des secteurs 5 et 7. Les quêtes qui s’y trouvent construisent ses personnages, et le petit degré de liberté de se déplacer vous permet d’apprécier Midgar comme jamais avant. Cependant, le jeu sait quand le régner et établir de longues sections linéaires pour les quêtes critiques d’histoire, en adoptant le flux et la structure qui semblent indéniablement familiers avec mon expérience FFXIII actuelle. Pour les deux jeux, il n’y a pas beaucoup d’explorations, d’énigmes ou de mises en page labyrinthiques entre les combats, mais le paysage grandiose fait le gros du travail pour vous attirer.

Dans FFVII Remake, les batailles acharnées sont entrecoupées de travaux de caméra et de cinématiques cinématographiques, tandis que les arrangements orchestraux emphatiques de ses airs classiques peuvent s’adapter rapidement d’un moment à l’autre. Il ne manque presque jamais un battement lorsque vous passez d’une grande bataille à l’autre. FFVII Remake n’a pas peur de vous mettre sur les rails pour ses moments les plus cruciaux – il prend essentiellement le contrôle total du moment et de l’endroit où vous voyez ses personnages briller le plus – et c’est mieux pour cela. Bien sûr, le FFXIII, âgé de 10 ans, ne fait pas cela aussi bien qu’une version vierge de 2020 avec une nostalgie puissante pour le sauvegarder. Mais le décalage constant entre la marche en avant, les combats et une exposition brève mais efficace, vous vous rendez compte que l’ADN partagé est certainement là.

FFXIII a sa part d’environnements à couper le souffle pour enrichir un parcours autrement sur rails.

La série à l’intérieur

En dehors des jeux eux-mêmes, nous envisageons une saga en plusieurs parties au sein d’une série. Évidemment, FFVII Remake a un squelette spécifique déjà construit à partir de son jeu original d’il y a 23 ans, cependant, les ambitions de Square Enix résident dans chaque version ultérieure, poursuivant une histoire profondément étoffée. Que ce soit un succès ou un manque à vos yeux, FFXIII a été la première tentative de la franchise de rompre délibérément une seule entrée numérotée en une série à part (sans compter le seul suivi direct avec les retombées de Final Fantasy X-2 ou FFVII) . Peut-être y a-t-il des leçons que Square Enix prend en compte lorsque Cloud reviendra dans les prochains chapitres de FFVII Remake.

En tant que personne qui joue simultanément aux deux jeux en ce moment, il est évident que FFVII Remake prend certains éléments des philosophies de conception de FFXIII et les affine pour s’adapter de manière experte à une réinvention d’un classique de 1997. J’adore à la fois FFVII Remake et FFXIII, souvent pour des raisons complètement différentes, mais parfois pour des raisons si similaires.

