Final Fantasy 14 ne vous expulsera pas lors d’une épidémie de coronavirus

Le logement est difficile à trouver dans le MMORPG Final Fantasy XIV, car l’espace et les lots sont limités dans les zones résidentielles du jeu. C’est pourquoi Square Enix a également une condition selon laquelle si une maison n’a pas été accessible pendant 30 jours, elle sera marquée pour la démolition automatique – et après 45 jours d’inactivité, la maison sera ensuite supprimée. Cependant, citant les effets du coronavirus et son impact sur la situation des personnes – et par extension, sa base de joueurs – Square Enix a décrété un gel temporaire de sa politique de logement.

Sur le site officiel de FFXIV, Square Enix a publié une déclaration sur le changement et a déclaré: “Tenant compte de la propagation mondiale du COVID-19 (également connu sous le nom de” roman coronavirus “) et des effets économiques des différentes villes entrant dans verrouillage, nous avons décidé de suspendre temporairement la démolition automatique des logements. “

Le gel de la démolition de logements est entré en vigueur immédiatement. Cependant, si votre maison avait déjà été marquée pour démolition avant le changement de politique, vous devrez accéder à votre maison pour la sauvegarder. Le gel sera en vigueur indéfiniment car l’équipe FFXIV a déclaré qu’elle “surveillera la situation dans les prochains jours et vous informera tous lorsque nous aurons décidé que l’auto-démolition peut recommencer”.

Considérant que le logement dans le jeu est difficile à obtenir dans FFXIV, et le fait que beaucoup de propriétaires possèdent beaucoup de temps et d’efforts pour concevoir leur maison, c’est un beau geste pour ceux qui pourraient avoir du mal à accéder au jeu en ce moment. Ce serait assez triste de revenir dans le jeu pour voir la propriété dans laquelle vous avez investi démolie, surtout si les circonstances actuelles vous ont empêché de jouer à FFXIV.

