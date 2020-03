Final Fantasy 3 obtient un patch surprise sur Steam 6 ans plus tard

Par Sherif Saed,

Vendredi 28 février 2020 08:52 GMT

À l’improviste, Square Enix a publié une grande nouvelle mise à jour de Final Fantasy 3.

Le patch a été mis à disposition pendant la nuit pour Final Fantasy 3 propriétaires sur Steam, ainsi que sur Android et iOS. Il apporte une nouvelle interface utilisateur à la version PC, ainsi qu’un support 21: 9.

La police dans les différents menus et écrans du jeu a également été améliorée (merci, @FeoUltima), et Square a ajouté un tas de nouvelles langues à la version Steam, notamment le chinois traditionnel et simplifié, le japonais, le coréen et le thaï.

Toutes les versions de Final Fantasy 3 bénéficient désormais également d’un mode galerie et d’une nouvelle vitesse 2x en combat automatique.

Il s’agit du premier patch de Final Fantasy 3 depuis son arrivée sur Steam il y a six ans. Pour célébrer, le jeu est en vente sur Steam à 50% de réduction.

