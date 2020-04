Final Fantasy 7 Remake a une grande énergie Yakuza et c’est merveilleux

Cet article contient des spoilers légers pour Final Fantasy 7 Remake.

Les gens qui jouaient à Final Fantasy 7 Remake avant de commencer me disaient: “Yo, ce jeu a une vraie énergie Yakuza.” Au début, je l’ai pris avec un grain de sel, doutant qu’un jeu sérieux sur l’écologisme radical et la lutte contre une société maléfique puissent atteindre les niveaux de charme extravagant de la franchise d’action criminelle de longue date de Sega. J’ai pensé que c’est peut-être parce que FF7 Remake a des quêtes secondaires pour aider à construire les PNJ qui incarnent ses zones de moyeu avec des styles similaires à Kamurocho ou Sotenbori de Yakuza. Mais cela ne fait qu’effleurer la surface de Midgar.

Je décris souvent la série Yakuza comme un voyage à travers le monde criminel violent du Japon où «l’humour absurde rencontre le mélodrame saisissant mettant en vedette un homme adorablement naïf mais costaud avec une tasse moyenne, des poings d’acier et un cœur d’or». Je suis immédiatement tombé amoureux de l’homme principal Kazuma Kiryu et de la façon dont la série équilibre les extrémités apparemment opposées du spectre tonal pour vous faire rire, pleurer et pleurer de rire. FF7 Remake n’atteint pas tout à fait les mêmes extrêmes – ce qui est bien – mais lorsque le jeu canalise cette énergie, il obtient si bien.

Les exemples les plus frappants proviennent du chapitre 9 de FF7 Remake, lorsque Cloud et Aerith s’aventurent sur Wall Market à la recherche de Tifa. Wall Market est un quartier rouge minable dans les bidonvilles du secteur 6, éclairé par des enseignes au néon, dirigé par quelques personnes influentes et rempli de bars, de clubs et de magasins pour nourrir n’importe quel vice de ses clients. Et le premier endroit auquel j’ai pensé en parcourant les rues exiguës du Wall Market? Kamurocho.

Marcher dans les ruelles de Wall Market, c’est presque comme peigner les rues de Kamurocho.

Maintenant, Kamurocho n’est pas exactement un bidonville opprimé (il s’inspire étroitement du quartier de Kabukicho à Shinjuku à Tokyo), mais la façon dont le marché mural est animé est la même. Lorsque vous approchez du manoir de Don Corneo, c’est tout aussi imposant à voir que le manoir criard du quartier du Purgatoire de Yakuza, de l’architecture et de tout. Il y a même un club de combat clandestin, AKA Corneo’s Coliseum, auquel vous participez où la pyrotechnie explose alors qu’une foule de paris rugit, vous regardant vous livrer à un sport de combat violent. Cependant, au lieu des tigres de Kiryu qui combattent les poings ou de son meilleur ami secret Goro Majima, c’est Cloud et Aerith qui détruisent une maison mécanisée équipée de moteurs à réaction et de magie élémentaire.

Il serait un peu présomptueux de dire que FF7 Remake voulait créer sa propre petite ville de type Yakuza, mais les parallèles ne peuvent que vous faire penser. Le scénario qui a solidifié mon amour pour l’engagement de FF7 Remake sur ce ton était dans le jeu de rythme Honeybee Inn. Depuis quand Cloud a-t-il les beaux mouvements de danse en lui pour se produire sur scène avec Andrea Rhodea? Eh bien, depuis quand Kiryu pourrait-il boogie sans faille sur la piste de danse de Koi no Disco Queen, et pourquoi Majima en patins à roulettes chante-t-elle 24 heures Cendrillon dans un groupe de garçons parfaitement chorégraphié? Les deux jeux sont si excusables quant à leur excentricité d’une manière qui gagne votre cœur et vous convainc que, oui, mon protagoniste sérieux est aussi un danseur dur à cuire.

Un grand combattant est aussi un grand danseur.

Entre les deux jeux, cela ne se présente jamais comme «haha, nous essayons d’être drôles», car il y a une bonne mesure de la véritable salubrité derrière les beats de l’histoire bizarre. Que ce soit Kiryu en train de régler un pari inoffensif avec un autre clubiste (ou impressionner un remplaçant de Michael Jackson) ou le message d’Andrea que la beauté transcende le concept de genre, les deux jeux ramènent ces scénarios sur terre d’une manière qui reste fidèle à eux-mêmes .

Et toute la compétition “Burning Thighs” au gymnase de Wall Market ressemble à un doux sous-étage de Yakuza qui n’a pas réussi. Le mini-jeu accroupi est, bien sûr, une réimagination de celui du FF7 d’origine. Ce qui m’a vraiment vendu, cependant, c’est la chimie et l’énergie de Jules et de leurs deux acolytes inconcevables qui dirigent le gymnase. Ils parlent de détritus avant le défi, et quand vous les battez, ils ne sont que positifs. Un acolyte Ronnie apprend sa leçon après la défaite alors que Jules affirme qu’il ne faut pas avoir honte du corps. Quand tout est réglé, ils continuent de fléchir et de parler des vertus édifiantes de la forme physique.

Alors que FF7 Remake’s Wall Market est l’exemple brillant de son esprit de type Yakuza, les similitudes ne s’arrêtent pas là. En fait, j’étais assez convaincu par le chapitre 4 avec la première rencontre contre un motard ridicule dont le seul désir est de se battre vraiment bien. Mon homme Roche est Majima sous forme de Final Fantasy. Non seulement cette séquence de poursuite à vélo à travers le tunnel du train de tire-bouchon de Midgar ressemble et ressemble à l’un de ces exemples de membres du clan yakuza poursuivant Kiryu sur les routes ouvertes de Tokyo, mais elle met en valeur les tendances débridées de Roche.

Cloud contre Roche et Kiryu contre Majima, les meilleurs amis secrets qui aiment se battre.

Il respecte Cloud mais le réprimande, puis admet qu’il est son seul match au monde. Roche est également un SOLDAT Shinra, bien qu’il ne se soucie pas particulièrement du nom et qu’il vient de se joindre à lui pour pouvoir se lancer dans des bagarres sauvages – tout droit sorti du livre de jeu de Majima à Yakuza Kiwami, et j’adore ça. Lorsque Roche fait irruption sur la scène, les troupes de Shinra se tiennent à l’écart et font ce qu’il dit. Lorsque Roche veut combattre Cloud en tête-à-tête, c’est ce qu’il obtient. Lorsque Roche veut faire des cascades défiant la gravité qui n’ont absolument aucun sens dans le contexte du réalisme, vous l’acceptez.

Remplacez maintenant “Roche” par “Majima” et tous les autres noms propres avec son parallèle Yakuza et mes mots resteront vrais à 100%.

Ce serait assez exagéré de dire que Cloud et Kiryu sont les mêmes – Cloud était son propre personnage bien avant que Kiryu ne soit conceptualisé. Bien que maintenant avec Cloud développé dans FF7 Remake, ils partagent des traits et des chemins similaires. À contrecœur, ils font des choses pour aider les gens, se retrouvent dans des situations ridicules et battent la merde des crétins comiques. Bien que Kiryu ait souvent un peu de sagesse à transmettre à ceux qu’il bat ou aide, Cloud devient en quelque sorte le héros de la ville, qu’il le veuille ou non. Dans les quêtes secondaires, il aide les enfants à trouver leurs chats, joue avec leurs shticks, donne un coup de main à l’orphelinat du secteur 5 et aide à contrecœur d’autres adultes dans leurs activités indulgentes, tout en gardant un visage impassible.

Le jeu de fléchettes est fort dans Cloud et Kiryu.

Même dans les séquences de combat de FF7 Remake, il y a un sentiment indubitable dans la façon dont certains de ses plus grands combats utilisent des coupes cinématiques intenses pour faire la transition entre les phases de la bataille. Des cinématiques rapides qui vont et viennent de façon transparente au jeu affichent la destruction de l’environnement, les ennemis entrent dans de nouvelles phases et vos propres personnages agissent avec élégance et se rassemblent avant de rendre les commandes, les éléments de l’interface utilisateur intacts et tout. Rien de tout cela ne veut dire que Square Enix s’est retiré des jeux de Ryu ga Gotoku Studio, car ces techniques ne sont en aucun cas exclusives à Yakuza. Mais comme quelqu’un qui aime à la fois les jeux et les franchises, je suis absolument ravi qu’ils évoquent les mêmes sensibilités vivifiantes pendant leurs moments les plus excitants, m’attirant dans leurs causes complètement différentes avec une explosion et une personnalité que je peux soutenir.

FF7 Remake ne perd pas de vue sa source ni le message global qu’il essaie d’envoyer à travers son histoire principale, même à travers tout son flair et ses ajouts pour étoffer Midgar. Comme Yakuza, il retourne le script sur ce qui semble être hors de propos et embrasse l’absurdité pour vous attirer et donner une vie plus riche à ses personnages et au monde qui les entoure. Si vous aimez FF7 Remake et n’avez pas joué à Yakuza, ou vice versa, c’est moi qui vous vends en le faisant.

